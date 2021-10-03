Kuruyan Avlan Gölü'nde, hayvanlar otluyor



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Elmalı ilçesindeki 850 hektarlık Avlan Gölü neredeyse tamamen kurudu. Son yılların en düşük su seviyesinin görüldüğü göle kuraklık nedeniyle gelmeyen göçmen kuşların yerini küçükbaş hayvanlar aldı. Çorak araziye dönen göl tabanında hayvanlar otlarken, göl çevresinde yapılan sondajlarda suyun çıktığı alan 130 metreye kadar ulaştı.

Elmalı ilçesindeki sedir ormanlarının bulunduğu Elmalı Dağı ve Bey Dağları arasında kalan karstik oluşumlu 850 hektar büyüklüğündeki Avlan Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sondajlar nedeniyle neredeyse tamamen kurudu. Önceki yıllarda yaz aylarında su seviyesi azalsa da bu sene gölün sadece küçük bir noktasında su kaldı. Göldeki ekosistem neredeyse yok olurken, göçmen kuşlar ise suyun kalmadığı göle uğramaz oldu. Kuruyan alanlarda ise küçükbaş hayvanlar sürü halinde otluyor.

Kuraklık nedeniyle gölün çevresindeki Göltarla Mahallesi'nde de susuzluk yaşanmaya başladı. Mahalle sakinleri bahçelerini sulamak için dahi su bulmakta zorlanırken, daha önce yapılan sondajlarda 80 metrede çıkan su, şu an 130 metrede ancak çıkıyor. Gölün 1975 yılında da kuruduğu, uzun yıllar boyunca tarım arazisi olarak kullanıldığı, ardından tekrar su biriktirilerek eski haline döndürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Kuruyan gölün ortasında 'Göle girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabela kaldı.

'TAMAMEN KURUDU'

Gölde kalan küçük su birikintisinin olduğu alanın yol çalışması sırasında toprak alınan alan olduğunu söyleyen Göltarla Mahallesi Muhtarı Durmuş Sarıkaya, "Avlan Gölü bu yıl tamamen kurudu. 10 yıldır bu şekilde kurumamıştı. Kışın dağlara fazlasıyla kar ve yağmur yağmadı, kurak bir sezon geçirdik bunun için gölde su kalmadı. Olan su da gölün yanlarında bulunan düdenlerdeki kaçaklardan çekildi. Gölde sadece ufak bir su birikintisi var. Orada yol çalışması sırasında biraz toprak alınmıştı. Acaba göl çanak biçiminde yapılsa belki de su bu kadar çekilmeyecek diye düşünüyoruz" dedi.

'SUSUZLUKLA BAŞBAŞA KALDIK'

Gölde suyun olmamasının çevre köylerin hepsini olumsuz etkilediğini söyleyen Sarıkaya, "Sadece göldeki su değil çevrede yer altı suları da neredeyse bitti. Daha önce 70-80 metrelerde çıkan su için 130 metreye kadar inilmeye başlandı. Köylüler bahçelerini dahi sulayamaz oldu. Yüzeylerde su kalmadı biz de susuzlukla başbaşa kaldık. Gölde su olsa çevredeki ilçeler ve köyler yararlanacak" diye konuştu.

'DAĞ ETEKLERİNDE SU KAÇIYOR'

1960 yılından bu yana gölü bildiğini söyleyen Şaban Keskin, "Burada 1973 yılında bir tünel açıldı ve göl kurudu. Ekim yapılıyordu sonrasında halkın elinden alındı ve tekrar gölet yapıldı. Elmalı Ovası'nda seracılık baş gösterince sondajlar açılıp, Gömbe Barajı'ndan da su gelmeyince bu hale düştük. Dağ eteklerindeki suyun kaçtığını iyi biliyor ve görüyorum. Devletin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım" dedi.

'BURASI BİZİM DENİZİMİZDİ'

Gölün çorak halini görünce üzüldüklerini belirten Keskin, "Burada sabah saatlerinden itibaren gölün tamamında hayvan otluyor. Bütün hayvanlar burada geziyor, başka da bir şey yok. Buranın hali nasıl olacak bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz. Çorak halini görünce üzülüyoruz. Burası bizim denizimizdi. Burası gölet olsa burası piknik alanı olsa. Burada çocukların suya düşmemesi için yeşil alan açılacaktı. Bu kuraklık bu işe imkan vermedi" diye konuştu.

'HAYVAN OTLATIYORLAR'

Susuzluk yaşayan Göltarla Mahallesi'nde yaşayan Özcan Aktepe, gölün kenarlarında bulunan düdenlerin gölü olumsuz etkilediğini söyledi. Aktepe, "Burası önceden Avlan Gölü'ydü. Kış aylarında biraz yağış olduğunda doluyordu. Gömbe Barajı'ndan su geliyordu. Orada sulu tarım olduğu için artık oradan da su gelmiyor. Kışın yağışlardan ve köyün içerisindeki derelerden gelen sular besliyor. Fazla kaynak olmadığı için gölde su bitti. Şu anda hayvan otlatıyorlar. Başka bir şey de yok zaten" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-10-03 11:18:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.