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'Kaş Başka' Serbest Dalış Dünya Kupası sona erdi

DHA

'Kaş Başka' Serbest Dalış Dünya Kupası sona erdi


Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya),(DHA)Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen CMSS-TSSF 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası sona erdi. 19 ülkeden 54 sporcunun yarıştığı şampiyonada 2 dünya, 2 Türkiye rekoru kırıldı. Türk ve yabancı sporcular yaptıkları derecelerle kendi ülkelerine ait 26 ulusal rekora imza attı.
Kaş'ta düzenlenen şampiyona iki gün sürdü. Dünya Kupası'nda ilk dünya rekoru İtalyan sporcu Alessia Zecchini'den geldi. Sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde 74 metre ile ip destekli sabit ağırlıkta (FİN) 101 metre ile dünya rekorlarını elinde bulunduran Zecchini, yarışmanın ilk gününde sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplininde 105 metreye dalarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Daha önceki rekor 95 metre ile Fransız sporcu Ailce Modolo'ya aitti. İkinci gün yarışlarında Slovak sporcu Alenka Artnik, sabit ağırlık çift palette 106 metreye dalarak, İtalyan Alessia Zecchini'nin rekorunu kırdı.
Şampiyonada Türk sporcular iki Türkiye rekoru kırdı. Serbest Dalış Milli Takımı'ndan Şahika Ercümen, ip destekli sabit ağırlık (FİN) disiplininde 81 metreye dalarak, hem dünya kupasının hem de daha önce kendisine ait olan 80 metreyi geçerek Türkiye rekorunun sahibi oldu. Ercümen, sabit ağırlık paletli (CWT) disiplininde 85 metreye dalarak, ikinci altın madalyasını aldı. Milli sporcu Rüstem Derin, ip destekli paletsiz (FİN) disiplininde 91 metreye dalarak, kendisine ait 83 metre olan Türkiye rekorunu kırdı. Derin bu derecesiyle şampiyonada gümüş madalya kazandı. Milli sporcu Yaren Türk, sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde 47 metreye dalarak bronz madalya, milli sporcu Serkan Toprak da sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplininde 73 metreye dalarak bronz madalya kazandı. Türkiye böylece şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Şampiyona kapsamında sabit ağırlık çift palet disiplini kadınlarda Slovenya'dan Alenka Artnik 106 metrelik dalışıyla altın madalya, İtalya'dan Alessia Zecchini 105 metrelik dalışıyla gümüş, Ukrayna'dan Nataliia Zharkova 94 metrelik dalışıyla bronz madalya kazandı. Bu dalda erkeklerde Slovakya'dan Martin Zajac 88 metreye dalarak altın, Şili'den Daniel Arias 75 metreye dalarak gümüş, milli sporcu Serkan Toprak da 73 metreye dalarak gümüş madalya elde etti.
İp destekli sabit ağırlık disiplini kadınlarda milli sporcu Şahika Ercümen 81 metreye dalarak altın, Amerika Birleşik Devletleri'nden Enchante Gallardo ve İspanya'dan İsabel Shancez 76 metreye dalarak gümüş madalya, Rusya'dan Olga Radnova da 73 metreye dalarak bronz madalya kazandı. Bu dalda erkeklerde Umman'dan Omar Al Ghailani 101 metreye dalarak altın madalya, Rüstem Derin 91 metre ile gümüş madalya, Hırvatistan'dan Budimir Sabot 73 metreye dalarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sabit ağırlık paletli disiplini kadınlarda milli sporcu Şahika Ercümen 85 metreye dalarak altın, Çekya'dan Jarmila Slovencikova 78 metreye dalarak gümüş, ABD'den Kristin Kuba 73 metreye dalarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu dalda erkeklerde İtalya'dan Vicenzo Ferri 108 metreye dalarak altın, Umman'dan Omar Al Ghailani 101 metreye dalarak gümüş, İtalya'dan Antonio Magarivo 95 metreye dalarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar sabit ağırlık paletsiz dalında Ukrayna'dan Natalia Zharkova 65 metreye dalarak altın, Ukrayna'dan Ekaterina Sadurska 55 metreye dalarak gümüş, milli sporcu Yaren Türk de 47 metrelik derecesiyle bronz madalya kazandı. Bu dalda erkeklerde Slovenya'dan Samo Jarenko 82 metreye dalarak altın, Türkiye'den bireysel olarak yarışan Birol Özbek 47 metreye dalarak gümüş, Hırvatistan'dan Budimir Sabot 46 metreye dalarak bronz madalya kazandı.
TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Şampiyonada 2 dünya, 2 Türkiye rekoru, 26 ulusal rekor kırıldı. 'Rekorlar kupası' dememiz yanlış olmaz. Son derece başarılı sonuçlar alındı. Ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz bu şampiyonada madalya kazanan, şampiyonaya katılan tüm sporcuları kutluyorum. Ülkemize 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandıran sporcularımızı ve teknik ekibi alkışlıyorum" dedi.
Şampiyonanın madalya töreni 9 Ekim Cumartesi günü CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ödül töreni ile birlikte gerçekleştirilecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2021-10-03 11:31:31

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