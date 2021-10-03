Kepez’de 25 bin öğrenciye göz taraması

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Belediye Sağlık Merkezi tarafından bugüne kadar 25 bin öğrenciye göz sağlığı taraması yapıldığını, bu yılki hedefin ise 15 bin öğrenci olduğunu söyledi.

Kepez’in Belediye Sağlık Merkezi, eğitim ve öğretim dönemlerinde okullarda sürdürdüğü göz sağlığı taramalarına yeniden başladı. 20212022 eğitim ve öğretim yılında Yenimahalle İlkokulu’nda başlayan göz sağlık taramalarına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de katıldı. Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural’ın da bulunduğu taramalarda, Başkan Tütüncü, öğrencileri önce eğitim gördükleri sınıflarında ziyaret ederek, göz sağlığı taramaları konusunda bilgilendirdi.



“Öğrencilerimizin sağlığı önemli”

Göz sağlığı taraması sırasında Kepez’in öğrencilerinin yanında olmak istediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Biz bugüne kadar 25 bin öğrencimize, sizin kardeşimize göz sağlığı taraması yaptık. Doktorlarımız bu sene yine büyük bir heyecanla okullarda olacaklar” dedi.



“Taramalarla erken teşhis”

Göz sağlığı taramalarında bu yılki hedefin 15 bin öğrenci olduğunu bildiren Tütüncü, “Çocuklarımız açısından göz sağlığı taraması yapmanın en önemli sonucu; erken teşhisle daha da büyüyecek hastalıklar ortadan kaldırabiliyor. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimlerini daha iyi sürdürmeleri bakımından da farklı bir avantaj sunmuş oluyoruz. Bu dönemki ilk çalışmamızı Yenimahalle İlkokulu’ndan başlattık. Okulumuz yeni açılmış bir okuldu. Öğrencilerimizle ilk defa bu vesileyle de buluştuk” diye konuştu.

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