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Mahsur kalan naylon balığına su altında profesör eliyle özgürlük Olta iğnesini yutup kayalık alanda mahsur kalan naylon balığı, misinanın kesilmesiyle özgürlüğüne kavuştu

İHA

Mahsur kalan naylon balığına su altında profesör eliyle özgürlük Olta iğnesini yutup kayalık alanda mahsur kalan naylon balığı, misinanın kesilmesiyle özgürlüğüne kavuştu

Antalya’da olta iğnesi yutup denizde ölmek üzere olan naylon balığını denizanalarını görüntülemek için dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu kurtardı. Misinanın ağzına yakın kısmından kesilmesiyle özgürlüğüne kavuşan balığın o anları sualtı kamerasına yansıdı.
Konyaaltı sahilinde dün öğrencileriyle birlikte denizanalarını görüntülemek için dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir amatör balıkçının misinasına takılmış haldeki naylon balığını fark etti. Oldukça bitkin görünen balığı eliyle tutan Gökoğlu, yanında getirdiği bıçakla kopmuş haldeki misinayı balığın ağzına yakın kısımdan kesti. Özgürlüğüne kavuşan naylon balığı bölgeden uzaklaşırken, o anlarsa su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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