Antalyaspor yönetimi, Ersun Yanal ile ayrılık konusunu görüşecek

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim kurulu, alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme kararı aldı. Toplantıda Ersun Yanal ile ayrılık görüşmesi yapılacak.
Süper Lig'de 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13'üncü sırada yer alan ve son olarak sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim kurulu teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme yapacak. Bugün Ersun Yanal ile kulüp yöneticilerinin yolların ayrılması noktasında toplantı yapacağı öğrenildi. Bu toplantıdan sonra Ersun Yanal'ın da görüşü alınarak, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası kararın açıklanması bekleniyor.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-10-03 15:23:59
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