TOBB yaşanan afetler için 50, 5 milyon TL nakdi 13, 6 Milyon TL ayni yardım topladı

Türkiye genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde yardım kampanyası düzenledi. Düzenlenen yardım kampanyasına Oda, Borsa ve iş dünyasından bazı isimler destek verdi. Toplanan yardımlar TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) binasında teslim edildi.

AFAD binasında yapılan teslimat esnasında kampanyaya destek veren Oda, Borsa Başkanları ve bazı iş insanları hazır bulundu. Yardım kampanyasının sonunda 50,5 Milyon TL nakdi,13,6 Milyon TL de ayni yardım toplandı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından kampanyada toplanan yardımların çeki içişleri bakanı Süleyman Soyluya teslim edildi.



“Devlet millet el ele birlikte yaralarımızı saracağız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili, “Zor zamanları milletimizle el ele vererek, omuz omuza dayanışma içerisinde aşacağız. Kampanyadan gelen yardımlar devletimizin aralıksız olarak sürdürdüğü yaraları sarma faaliyetlerine hız katacaktır. Kampanyaya destek veren herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



“Her zaman devletimizin yanındayız”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konu ile ilgili, “Maalesef ülke olarak yangın ve sel felaketini aynı anda yaşadık. Yaşanan felaketlerden dolayı yaşanan mağduriyetlere bir nebzede olsa çare üretebilmek adına TOBB olarak bir yardım kampanyası başlattık. Her zaman devletimizin yanındayız. TOBB olarak üzerimize almamız gereken tüm sorumlulukları almaya hazırız ”şeklinde konuştu.



“Taleplerimizi Ankara’ya ilettik”

TOBB tarafından düzenlenen yardım kampanyasının takdim törenine katılan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, “ Bu kampanya teslim merasimi vesilesi ile bölgemizin acil çözüm bekleyen sorunlarını da Bakanımız Süleyman Soylu’ya ilettik. Bakanımızın ilgili kurumları harekete geçirerek sorunlarımızı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağına olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

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