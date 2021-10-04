Sezon bitti, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu Dakikalarca dedektörle ziynet eşyası aralan turist birkaç Türk Lirası'yla plajdan ayrıldı

Antalya’nın Alanya ilçesine sezonun sonuna yaklaşılırken her yıl definecilerin özellikle fırtına sonrası uğrak yeri olan sahiller, ellerinde dedektörlerle Rus turistlere kaldı. Tatilini geçirmek için Antalya'ya gelen Rus turist, elinde dedektörle sahili karış karış tarayıp para ve ziynet eşyası aradı. Birkaç bozuk Türk Lirası bulan turiste plaj işletmecisi de yardımcı oldu.

Bu sabah Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan İncekum plajına gelen ve isminin Michael olduğunu söyleyen Rus turist, bir süre sahilde güneşlendikten sonra elinde dedektörle sahilde ziynet eşyası ve bozuk para aramaya başladı. Turistin, kumların arasında ziynet eşyası arama çalışmasını çevredeki vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi. Turisti fark eden plaj işletmecisi Recep Erdoğan, elinde dedektörle gördüğü turistin yanına gelerek aramasına yardımcı oldu. Kilometrelerce uzaktan Alanya’ya tatile gelen ve yanında tatil eşyalarının yanı sıra dedektör de getiren turist umduğunu bulamazken, birkaç bozuk Türk Lirası ile plajdan ayrılmak durumunda kaldı.

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