Yönetmen Nacar: İki Şafak Arasında filminin bitişi senaryodaki son değildi



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan 'İki Şafak Arasında' filmi, seyirciyle buluştu. Gösterimde sonra yapılan söyleşide soruları cevaplayan yönetmen Selman Nacar " Filmin şu andaki bitişi aslında senaryodaki son değildi. Senaryoda başka bir son vardı. Çekime başladığımız zaman, senaryodaki sonun çalışmadığını anladım. Sette yeni bir sahne yazdım ve onu çektim" dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan, Selman Nacar'ın ilk uzun metrajlı filmi 'İki Şafak Arasında'nın ekibi, seyirciyle buluştu. Sevdiği kişiyle evlenmeyi düşünen Kadir'in babasının fabrikasındaki kaza sonrası 24 saatte yaşadıklarını anlatan filmin söyleşisine seyirciler, büyük ilgi gösterdi.

Yönetmen Selman Nacar, "Filmin ilgilendiği ahlaki çıkmazlar, ikilemler, etik çatışmalar; benim ilgilendiğim meseleler. Siyah ve beyaz değil de gri alanlarda bazı soruları açmayı müsaade ediyor. Çok heyecanlandım. Seyircinin 24 saatlik süre zarfında Kadir'in yaşadıklarına odaklanması ve tanıklık etmesini istedim. Filmi bu perspektifte daha iyi anlatabileceğimi düşündüğüm için senaryo aşamasından beri her sahneyi tek plan çekmeyi düşündüm. Sinemanın, büyük cevaplar vereceğine çok inanmıyorum. Böyle cevaplar vermeye çalışan filmlerin sinemanın gücünden yararlanamadığını düşünüyorum. Bunlar aslında cevabını bildiğim için anlattığım sorular değil, sadece bu sorular üzerine kafa patlattığım için böyle bir meseleyi anlatıyorum" dedi.

'SONRASINDA KURGUDA BULDUĞUMUZ BİR SON OLDU'

Filmin finali hakkında gelen soru ile ilgili Nacar, "Filmin bana göre, tam bir kapanışı var. Film, bu hikayenin başlamadan öncesi ve sonrasıyla ilgilenmiyor. Filmin şu andaki bitişi aslında senaryodaki son değildi. Senaryoda başka bir son vardı. Çekime başladığımız zaman, senaryodaki sonun çalışmadığını anladım. Sette yeni bir sahne yazdım ve onu çektim. Bu sahneyi birbirini tanımayan 3 kişiye izlettim. 3'ü de bana bir şey söyledi ve bu bana çok ilham oldu. Bu son, sonrasında kurguda bulduğumuz bir son oldu" diye konuştu.

Filmin oyuncularından Nezaket Erden, filmde sesinin farklı olmasıyla ilgili gelen bir soruya cevap verdi. Farklı karakterler çalışırken insanın bedeninde değişimler olduğunu belirten Erden "Bu karakteri çalışırken de bedenimde ona dair bir şeyler belirmeye başladı. Bedendeki farklılıkların yanı sıra sesimde de değişimler oldu. Tiyatro sahnesinde de aynı şekilde oluyor. Bu durum hoşuma giden bir şey. Oynadığım karakter görmezden gelinen birisi, bir anda var oluyor ve onun bir kararı çok önemli oluyor, o da bunun karşısında reddedip var olmayı seçiyor" dedi.

Karakteri oynarken başta zorluklar yaşadığını söyleyen filmin başrol oyuncusu Mücahit Koçak "Benzer bir olay başıma gelseydi, altından kalkamazdım diye düşünüyorum. Benden uzak bir karakter oynamak önce endişelendirdi. Sete gidene kadar çok uzun saatler oturup konuştuk. Neden böyle davranıyor diyerek empati yaptım. Böyle olunca Kadir'i oynamak keyifliydi diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-10-04 12:37:22



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