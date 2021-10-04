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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Portakal Film Festivali, ilk gününü geride bıraktı

İHA

Altın Portakal Film Festivali, ilk gününü geride bıraktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 58. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali film gösterimleri ve söyleşiler ile geçen ilk gününü geride bıraktı. Festival bugün de sinema dolu bir programla izleyicilerle buluşacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Selman Nacar’ın yönettiği “İki Şafak Arasında” filminin söyleşisi saat 11.00’de, Nazlı Elif Durlu’nun “Zuhal” filminin söyleşisi saat 12.00’da film ekiplerinin katılımıyla AKM’nin yanında bulunan Balerin Cafe’de gerçekleşti. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Cemil Ağacıkoğlu’nun kendi inançları çerçevesinde büyük günahlar işlemiş bireylerin nerelere, kimlere ve hangi kavramlara sığınmak zorunda kaldıklarını incelediği filmi “Kafes” 19.15’te, Semih Kaplanoğlu'nun doğanın bereketli olduğu bir coğrafyanın huzur veren güzelliği içinde yaşamasına rağmen yıllar içinde ruhu çoraklaşan Hasan’ın öyküsünü beyazperdeye taşıdığı “Bağlılık Hasan” 21.45’te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında izleyicilerle buluşacak. Halkın yoğun ilgisi nedeniyle ek seans açılan filmlerden “Kafes” saat 19.30’da, “Bağlılık Hasan” 22.00’da AKM Aspendos salonunda da gösterimde olacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Joaquin del Paso’nun Venedik Film Festivali’nde gösterilen, kurduğu psikolojik gerilim atmosferiyle, kör inançlarla beslenen otoriter dünyanın sarsıcı bir portresini sunan ve izleyiciyi insanlık durumunun derin karanlığıyla yüzleşmeye davet eden filmi Tel Örgüdeki Delik / The Hole In The Fence 19.15’te yönetmenin katılımıyla, Clara Roquet’in bu yıl Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış bölümünde yarışan, iki genç kızın yaz arkadaşlığını duyarlılıkla ele aldığı, bu sırada kamerasını yetişkinlerin dünyasına çevirmeyi ve göçmen işgücüne dayalı ev içi emeğini de sorguladığı filmi Libertad 21:45’te Türkiye’de ilk kez Yıldızların Altında 2’ de izleyici karşısına çıkacak. Tel Örgüdeki Delik filminin gösterimi sonrasında yönetmen Joaquin del Paso’nun katılımıyla söyleşi yapılacak.
Aslı Akdağ’ın “Konservatif bir ülkenin modern varsayılan bir yerinde, İstanbul’da bekar bir kadın bebeğini babasız büyütmek zorunda kalırsa ne olur?” sorusunun peşinden gittiği filmi “Bekleyiş” 19.15’te, Ebru Şeremetli’nin göçün hafızası ile geleceğin bulanıklığı arasında sıkışmışlığa ve umuda dair bir hikaye anlattığı belgeseli “An Kalır” 21:45’te Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz izlenebilecek. Belgesel film gösterimleri sonrasında yönetmenlerin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek. Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında Hazal Kaya ve yönetmen Nisan Dağ’ın, oyuncuyönetmen ilişkisi, oyunculuk ve oyuncu yönetimini konuşacakları “Oyunculuk Üzerine” başlıklı söyleşisi saat 14.00’da gerçekleşecek.

“Film forum bugün başlıyor”
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum, bu yıl sekizinci kez düzenleniyor. Bugün başlayacak ve 6 Ekim’de sona erecek Forum, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Film Work in Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ve geçen yıl ilk kez başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile birlikte beş kategoride çevrimiçi düzenleniyor.
Antalya Film Forum’a bu yıl yapılan 136 proje başvurusu arasından seçilen 26 proje; Mahmut Fazıl Coşkun, Olivier Barbier, Roshanak Behesht Nedjad, JeanBenoit Henry, Justine Barda, Nisan Dağ, Brigid O’Shea, Hans Robert Eisenhauer, Serdar Kökçeoğlu, Burak Göral, Emine Yıldırım, Ersan Çongar, Deniz Şaşmaz, Olaf Grunert, Serge Bierset gibi sektörün profesyonelleri tarafından değerlendirilecek.
Toplam 425 bin TL tutarında para ve yan ödül desteğinin verileceği Antalya Film Forum, bu yıl Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu’nun ortak direktörlüğünde, Katriel Schory, Kristina Trapp ve Simone Baumann’ın uluslararası danışmanlığında düzenleniyor.Antalya Film Forum bu yıl bir de Forum+ çatısı altında bir seri atölye, ustalık sınıfı ve konuşmayla arasında film profesyonellerine ulaşmayı hedefliyor. Forum+ kapsamında bugün Levent Öztürk tarafından verilecek “Renk Düzenleme” atölyesi saat 16.00’da çevrimiçi gerçekleşecek.

“Festivalde dün”
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde dün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında izleyicilerle buluşan ilk film, Selman Nacar’ın yönettiği “İki Şafak Arasında” oldu. Filmin gösterimi öncesinde Selman Nacar ve film ekibi izleyicilerin karşındaydı. Yıldızlar Altında 1 açık hava sinemasında izleyicilerle buluşan ikinci film ise; “Zuhal” oldu. Filmin yönetmeni Nazlı Elif Durlu ve film ekibi gösterim öncesi sahnedeydi.
Yıldızlar Altında 3 açık hava sinemasında ise Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer alan 3 film seyirci karşısındaydı. Ahmet ve Nesuhi Ertegün’ün 1930’lu yıllarda Amerika’ya geldikleri ilk yıllarda yaşadıklarını anlatan belgesel “Kapıyı Açık Bırak” sonrasında yönetmen Ümran Safter soruları yanıtlamak üzere açık hava sineması sahnesindeydi.
Mehmet Emre Battal’ın endüstriyel üretim ve hızlı tüketim dünyasında muhtaçlık ilişkisinin bağlamını yerelden, üreticinin dünyasından anlattığı “Muhtaç” filminin gösterimi sonrası yapılan söyleşide yönetmen Mehmet Emre Battal, “Kaygı verici geleceğin tasavvuruydu bu belgesel bizim için. Hepimiz gıda krizi, sağlık sorunları, gelecek kaygılarıyla yoğrulduğumuz bir buçuk yıl geçirdik. Ama hep konuşulan şey, toprağa bağlı bir ülkenin çocukları olarak topraktan koparılıp bağımsız sıradan işçiler haline dönüştürülüyor, yaptığımız işin ne olduğunu göremiyoruz oluşumuz. Bu duruma daha genel bir yerden, dünya politikası üzerinden bakıp daha minimal anlatmaya çalıştık” dedi. Ersen Çıra’nın Anadolu genelinde Abdallar olarak anılan ve günümüzde Emirdağ bölgesinde yaşamlarını sürdüren Edelerin öyküsünü anlattığı “EDE” Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm” belgeselinin gösterimi sonrasında yönetmen Ersen Çıra ve yardımcı yönetmen Ferhat Şendağ izleyicilerle buluştu.

“Festivalde yarın gerçekleşecek gösterimler”
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Ferit Karahan’ın bu yıl Berlin Film Festivali’nden FIPRESCI ödülüyle döndüğü filmi “Okul Tıraşı” 19.15’te, Emre Kayiş’in Toronto Film Festivali’nden FIPRESCI ödülü kazandığı filmi “Anadolu Leoparı” 21.45’te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında izleyicilerle buluşacak. . AKM Aspendos salonunda ise 19.30’da “Okul Tıraşı”, 22.00’da “Anadolu Leoparı” filmlerinin gösterimi yapılacak.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Paz Fbrega‘nın yönettiği Aurora 19.15’te, Florence Miailhe’in ilk uzun metraj canlandırma filmi Yolculuk The Crossing 21.45’te Türkiye’de ilk kez Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında izleyici karşısına çıkacak. Can Merdan Doğan’ın “Stiletto”, Mazlum Demir’in “Agna”, Musab Tekin’in “Rewşen”, Seyyid Yıldız’ın “Ajotin”, Burcu Uğuz’un “Aile Tablosu” Ali Tansu Turhan’ın “İkinci Gece” adlı filmleri 19.15’te, Volkan Güney Eker’in “Larva”, Adar Baran Değer’in “Soğuk”, Aziz Alaca’nın “Göl Kenarı”, Yasemin Demirci’nin “Gece Kuşağı”, Okan Avcı’nın “Kaya”,Elif Refiğ’in “Siz Biraz Uzak Kaldınız” adlı filmleri ise 21:45’te Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz olarak izlenebilecek. Kısa Metraj film gösterimleri sonrasında yönetmenlerin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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