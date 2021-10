Yeni Elmalı Otogarı hizmete başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni Elmalı Otogarı ulaşım firmalarının taşınmasıyla birlikte hizmet vermeye başladı. Şehir içi ulaşım hatlarının da merkezi haline gelen yeni otogara ulaşım esnafı ve vatandaşlar tam not verdi. Elmalı’da 10 bin metrekarelik alan üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen modern otobüs terminali hizmet vermeye başladı. Elmalı girişinde şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın kolay olduğu bir noktada modern ve çevreci bir anlayışla planlanarak inşa edilen terminal yolcularını ağırlıyor.



“Yeni yerinde hizmet veriyor”

Eylül 2019’da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan Elmalı Otobüs Terminali, Devlet Hastanesi yakınındaki yeni yerinde hizmet veriyor. Terminalde, 8 adet otobüs peronu, bilet satış ofisleri, yarı açık ve kapalı bekleme alanları, mescit, sığınak, PTT, restoran, marketler, polis, zabıta ve idari ofisler, personel odaları, teknik odalar ve açık otopark bulunuyor.



“Her türlü imkan sunuluyor”

Ulaşım esnafı Kemal Ergin “Her ayrıntının düşünüldüğü bu binada şoförler olarak, ulaşım esnafları olarak her türlü ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Hizmet verdiğimiz yolcular içinde marketinden, temel ihtiyaçlarına kadar her türlü imkan sunuluyor” dedi.

