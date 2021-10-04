Lara Birlik piknik alanı yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Birlik Halk Plajı’nın piknik alanında yenileme çalışması yaptı. Pergoleli oturma alanları oluşturulup, mangal üniteleri yenilenirken, fiber tekneler için denize indirme rampası da oluşturuldu.



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri piknik alanındaki eskiyen 59 mangal ünitesini yenilerken, 161 mangal ünitesinin de bakımını gerçekleştirdi. Günübirlik ziyaretçiler için pergoleli modern oturma alanları oluşturuldu. Lara Birlik Alanı’na yeni yürüyüş yolları kazandırıldı, yaya kaldırımları düzenlendi. Alandaki tuvalet ve lavabolar da yenilendi. Büyükşehir ekiplerinin alanda peyzaj ve çevre düzenleme çalışması da devam ediyor. Lara Birlik Alanı’na amatör fiber balıkçı tekneler için indirme rampası yeri de oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.