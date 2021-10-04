Serik’te zincirleme kaza: 2 yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D400 karayolu Cumalı Mahallesi'nde sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Bünyamin Ala’nın kullandığı 07 AAH 979 kamyonet, İbrahim Kafa’nın kullandığı 07 S 6762 ticari araca çarptı. Ahmet Çeliker’in kullandığı 15 ABL 066 plakalı kamyonet kaza anında duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Bünyamin Ala ve Ibrahim Kafa, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yol, kontrollü olarak tekrar açıldı.

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