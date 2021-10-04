ATSO Başkanı Çetin: “Kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımadı” ATSO Başkanı Çetin Eylül aynı enflasyon verilerini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Çetin: “Kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımadı” ATSO Başkanı Çetin Eylül aynı enflasyon verilerini değerlendirdi

İHA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksek enflasyonun gelir dağılımını bozucu, ekonomide belirsizlik ve verimsizlik oluşturan etkisine vurgu yapan Başkan Çetin, gelinen durumun daha etkili para ve maliye politikalarının gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi. Başkan Çetin, artan kiralar hakkında ise "Son aylarda kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımamıştır. TUİK...

ATSO Başkanı Çetin: “Kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımadı” ATSO Başkanı Çetin Eylül aynı enflasyon verilerini değerlendirdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksek enflasyonun gelir dağılımını bozucu, ekonomide belirsizlik ve verimsizlik oluşturan etkisine vurgu yapan Başkan Çetin, gelinen durumun daha etkili para ve maliye politikalarının gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi. Başkan Çetin, artan kiralar hakkında ise “Son aylarda kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımamıştır. TUİK enflasyon sepetinde yıllık kira artışı yüzde 12’dir” dedi.

“415 maddeden 318’inin ortalama fiyatı arttı”
En yüksek artışın eğitim grubunda olduğuna değinen Başkan Davut Çetin, “TÜFE artışında mobilya ve su gibi ürünleri kapsayan ev eşyası ve konut grupları fiyat artışları, YİÜFE artışında gıda, petrol, metal, elektrik, tekstil fiyatları etkili olmuştur. TÜFE endeksinde kapsanan 415 maddeden 318’inin ortalama fiyatı artmış, en yüksek artış yüzde 5,15 ile eğitim grubunda gerçekleşmiş, bunu yüzde 3,33 ile ev eşyası, yüzde 2,34 ile konut grupları izlemiş, giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 0,16 oranında düşüş gözlenmiştir. Eylül ayında en yüksek artış gösteren ürün yüzde 33,72 ile kömür olurken bu ürünü yüzde 30,46 ile kıvırcık ve yüzde 29,52 ile ulaşım servis ücreti izlemiştir” dedi.

“Sebzemeyve, enflasyonu azaltıcı etki yaptı”
Sebze ve meyve fiyatlarında enflasyonun azaltıcı etki yaptığını söyleyen Davut Çetin, “TÜİK’e göre mevsim geçişine rağmen sebzemeyve ve giyim fiyatları Eylül ayında gerilemiş ve enflasyonu azaltıcı etkide bulunmuştur. Sebze ve meyve fiyatlarının Eylül ayında yüzde 3, giyim fiyatlarının binde 2 oranında azaldığı görülmektedir. Yine TUİK’e göre ekmek, bakliyat fiyatları artarken kuzu eti, zeytinyağı, süt ürünleri fiyatlarında Eylül ayında düşüş kaydedilmiştir” diye konuştu.

“Kira artışları henüz enflasyona yansımadı”
Kira artışlarının enflasyona yansımadığına değinen Çetin, “Son aylarda kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımamıştır. TUİK enflasyon sepetinde yıllık kira artışı yüzde 12’dir. Ayrıca, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana devam eden bazı sektörlerdeki indirimli KDV uygulamasının sona ermesi önümüzdeki süreçte yeni fiyat artışları yaşanmasına neden olabilir. Enflasyon, Merkez Bankası ve uzmanların beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş, çekirdek enflasyonda düşüş beklentisi de gerçekleşmemiş, çekirdek enflasyon yükselmiştir. Bu ortamda Merkez Bankasının faiz indiriminde aceleci davranması enflasyon beklentilerinin bozulması riskini beraberinde getirmiştir. Bu nedenle enflasyonun sonuçları ve nedenleri konusunda uzun zamandır söylediklerimizi maalesef tekrarlamak zorundayız. Enflasyon, kısa dönemde bazı sektörlerde canlanma yaptığı görünse de enflasyonla büyüme kısa vadeli bir yanılgıdır. Enflasyon gelir dağılımını bozarak, ekonomide belirsizlik ve verimsizlik oluşturarak orta vadede büyümeye de olumsuz etkide bulunur” şeklinde konuştu.

“Enflasyonun nedeni üretici ve tüccarlar değil”
Enflasyondaki dengesizliğin maliyet artışlarından kaynaklandığına değinen Çetin, “Ayrıca enflasyonun nedeni Toptancı Haller, üreticiler veya tüccarlar değil, arztalep dengesizliği, maliyet artışları ve beklenen enflasyonun artmasıdır. Serbest piyasa ekonomisinde hiç kimse yüzlerce üründe aynı anda fiyat artışını iradi olarak gerçekleştiremez. Dünyada enerji maliyetleri, ülkemizde de enerji fiyatları artarken bu konularla zaman kaybetmemeli, güven tesisine önem vermeliyiz. Enflasyonda durum, daha etkili para ve maliye politikası önlemlerinin gerekli olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“Batı Akdeniz enflasyonu”
Bölgede, TÜFE oranı, aylık bazda yüzde 1,25, dokuz aylık bazda yüzde 15,35 ve yıllık bazda yüzde 22,47 olarak gerçekleştiğini belirten Çetin, “ Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre sırasıyla en yüksek artış yüzde2,83 ile “ev eşyası”, yüzde 2,32 ile “konut” ve yüzde 2,08 ile “ulaştırma” harcama gruplarında olmuştur. Dikkat çekici husus, giyim enflasyonunun Türkiye ortalamasından farklılaşmış olmasıdır. Bölgesel fiyat toplama farklılıklarından kaynaklanabilecek bu durumun önümüzdeki aylarda azalmasını bekliyoruz. Bölgemizde enflasyon aylık bazda Türkiye ortalaması ile aynı kalırken, dokuz aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık bazda on ikinci, dokuz aylık bazda ve yıllık bazda ise ikinci sırada yer almıştır” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını Filipinli güzel taktı
YEREL HABERLER Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda ...
Antalya’da 3 kardeşin 3 farklı odaya başkanlık yarışı
YEREL HABERLER Antalya’da 3 kardeşin 3 farklı odaya başkanlık yarışı
Serik’te zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Serik’te zincirleme kaza: 2 yaralı
Lara Birlik piknik alanı yenilendi
YEREL HABERLER Lara Birlik piknik alanı yenilendi
Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine ‘Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları’ sertifikası
YEREL HABERLER Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine ‘Kedi ve ...
Mesaiye mini konserle başladılar
YEREL HABERLER Mesaiye mini konserle başladılar
(Düzeltme) Tarım ilçe müdürlüğü eski binasında korkutan yangın Boş olan atıl haldeki binadan yükselen dumanlar ilçe merkezini kapladı Yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Tarım ilçe müdürlüğü eski binasında ...
Aslı, eşinin yaşattığı dehşeti anlattı: 'Özür dilerim' dedi, bıçağı sapladı
YEREL HABERLER Aslı, eşinin yaşattığı dehşeti anlattı: 'Özür ...
Yeni Elmalı Otogarı hizmete başladı
YEREL HABERLER Yeni Elmalı Otogarı hizmete başladı
‘Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi’ için imzalar atıldı
YEREL HABERLER ‘Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma ...
Altın Portakal Film Festivali, ilk gününü geride bıraktı
YEREL HABERLER Altın Portakal Film Festivali, ilk gününü geride ...
Bitkiler için salgın kapıda Hava sıcaklığı zararlı böceklerin sayısını arttırıyor AÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Basım: " İklim değişikliği bazı hastalık risklerini artıracak ve bazılarını azaltacaktır."
YEREL HABERLER Bitkiler için salgın kapıda Hava sıcaklığı zararlı ...
Yönetmen Nacar: İki Şafak Arasında filminin bitişi senaryodaki son değildi
YEREL HABERLER Yönetmen Nacar: İki Şafak Arasında filminin bitişi ...
Sezon bitti, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu Dakikalarca dedektörle ziynet eşyası aralan turist birkaç Türk Lirası'yla plajdan ayrıldı
YEREL HABERLER Sezon bitti, Rus turist elinde dedektörle sahile ...
TOBB yaşanan afetler için 50, 5 milyon TL nakdi 13, 6 Milyon TL ayni yardım topladı
YEREL HABERLER TOBB yaşanan afetler için 50, 5 milyon TL nakdi 13, 6 ...
Tarım ilçe müdürlüğü eski binasında korkutan yangın Boş olan atıl haldeki binadan yükselen dumanlar ilçe merkezini kapladı Yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Tarım ilçe müdürlüğü eski binasında korkutan ...
(Özel) Kızının vasiyeti hayatını değiştirdi, başarıdan başarıya koşuyor Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı sporcusu Yeliz Güllü, kızının 'dansa devam et' vasiyeti sonrası katıldığı şampiyonada iki madalya aldı Ay yıldızlı forma ve hayatını kaybeden kızı için şampiyonalarda ter döküyor
YEREL HABERLER (Özel) Kızının vasiyeti hayatını değiştirdi, ...
Başkan Uysal, İstanbul’da Yörüklerle buluştu “Yörük kültürü geleceğimizi aydınlatıyor”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, İstanbul’da Yörüklerle buluştu “Yörük ...
29 Ekim Cumhuriyet Kupası açılışı yapıldı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Kupası açılışı yapıldı
Altın Portakal'da 'ilkler' gecesi
YEREL HABERLER Altın Portakal'da 'ilkler' gecesi
2 bin 500 yıllık mezarı define uğruna patlattılar
YEREL HABERLER 2 bin 500 yıllık mezarı define uğruna patlattılar
Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı
YEREL HABERLER Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı
Çıralı'da 3 bin 24 yavru caretta caretta denizle buluştu
YEREL HABERLER Çıralı'da 3 bin 24 yavru caretta caretta denizle ...
Jandarma, dernekler ile birlikte barınaktaki hayvanlar için kulübe yaptı
YEREL HABERLER Jandarma, dernekler ile birlikte barınaktaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.