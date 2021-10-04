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Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması karakolda son buldu Birbirlerini cep telefonuyla kayda alıp tacizle suçladılar ‘İmdat, yardım edin. Bana saldırdı’ diyerek gencin üzerine koşan kadın, sürekli cep telefonuyla kendisinin kayda alındığını söyledi Fatma K.: “Meyveleri alınca cinnet getirdim” “Ben orada sadece telefonla taciz ettiğini söyledim. Orada yanlış anlaşılma var”

İHA

Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması karakolda son buldu Birbirlerini cep telefonuyla kayda alıp tacizle suçladılar ‘İmdat, yardım edin. Bana saldırdı’ diyerek gencin üzerine koşan kadın, sürekli cep telefonuyla kendisinin kayda alındığını söyledi Fatma K.: “Meyveleri alınca cinnet getirdim” “Ben orada sadece telefonla taciz ettiğini söyledim. Orada yanlış anlaşılma var”

Antalya’da bir kadınla bir gencin ilginç ejder meyvesi tartışması karakolda son buldu. Kovalamacayla başlayan tartışmada çığlıkların havada uçuşması ve ikilinin ellerinde cep telefonuyla birbirlerini suçlama anları görüntülere yansıdı.
İlginç olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi 1238 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Fatma K, ile M. D. isimli kişi bir serada ortak ejder meyvesi üretim işine girdi. İddiaya göre, 10 Haziran 2021 tarihinde M.D.’nin oğlu olduğunu söyleyen Doğan T. seraya gelip Fatma K’nin ödeme yapmadığını iddia ederek işin başına geçti. O tarihten bu yana ikili arasında ejder meyvesi ve sera konusunda tartışma yaşandığı ileri sürülürken, geçtiğimiz gün cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç tartışma ortalığı karıştırdı.

“Lütfen yaklaşma, korkuyorum”
Birbirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda alan ikilide, Doğan T., Fatma K.’nın yanına giderek, “Şu anda can güvenliğim yok ve elinde çapayla bekleyen bir insan var. Ben meyveleri alacağım, can güvenliğim olmadığı için görüntü alıyorum. Şimdi alıyorum meyveleri ama korkuyorum. Aynı zamanda buranın sahibi babamla da iletişime geçtim. Bana yaklaşıyor. Lütfen yaklaşma, korkuyorum” sözleri sarf etti. Ardından üzerine doğru ‘İmdat’ çığlıklarıyla koşan Fatma K.’dan kaçmaya başlayan Doğan T.’nin "polis yok mu" sözleri de görüntülere yansıdı.

“Ben de çok korkuyorum”
Aynı anda Doğan T.’yi kayda alan Fatma K.’nın cep telefonu görüntülerinde ise “Ben de çok korkuyorum. Şikayetçi oldum kendisinden” dedikten sonra çığlık atarak Doğan T.’nin üzerine doğru koştu.
Ardından Fatma K ile Doğan T. polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.
Olay sonrası İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fatma K, 2017 yılında M.D. isimle kişiyle ortaklaşa hobi bahçesi işine girdiklerini, ardından 2019 yılında M. D.’nin kendisine işi yapmayacağını söyleyerek maddi desteği kestiğini ve kendi imkanlarıyla bahçeyi geliştirmeye devam ettiğini söyledi. M.D. ile Nisan ayında tekrar birlikte çalışmaya başladıklarını aktaran Fatma K., Doğan T. ile o zaman tanıştıklarını ve M.D.’nin Doğan T.’yi kendisine oğlu olarak tanıttığını belirtti.

“Sürekli beni kayda alıyordu”
Fatma K., Doğan T.’nin daha önce bir çok kez kendisini video ile kayda aldığını ve kendisine sürekli mobbing uyguladığını ileri sürdü. Fatma K, “Sürekli kayda alıyor, benim memurluğumdan dem vurup, ‘sizi memurlarınızdan attırırım’ gibi tehditler savuruyor. Neden böyle bir şey yaptığını anlamadım. Beni dolandırıcı demiş ama orada yaşayan birilerini nasıl dolandırabilirim? Bir gün öncesi yine kayda alıyordu. Sürekli şikayetçi oldum bu kişiden” ifadelerini kullandı.

“Meyveleri alınca cinnet geçirdim”
Olay anını anlatan Fatma K., “Videodan önce geldi, kamera kaydına alacağını söyledi. Ben o sıra polisi bekliyordum. Masada oturuyordum. O anda, ‘çalmış olduğu meyveleri alıyorum’ dedi. O meyveleri İstanbul’daki çocuklarıma götürecektim. Onu alıp koşmaya başladı. O anda hangi anne olsa aynı şeyi yapar. Çocuklarıma götürecek olduğum meyveyi alıp koşturunca, sinir krizi geçirdim ve arkasından koşmaya başladım. Cinnet geçirdim o an, ne dediğimi bilmiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben aslında çok sakin birisiyim ama ilk defa bu kadar kendimden geçtiğimi ve bağırdığımı hatırlıyorum” diye konuştu.

“Ben telefonla taciz ettiğini söyledim”
Taciz konusunun yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekleyen Fatma K, “Ben orada sadece telefonla taciz ettiğini söyledim. Orada yanlış anlaşılma var. ‘İmdat, yetişin bakın yine telefonla taciz ediyor’ diye bağırdım. Bundan sonrasını hukuk çözecek. Ben adalete güveniyorum. Yalnız yaşayan bir kadın üzerine oynanan mobbing var. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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