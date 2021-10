'Zuhal'in yönetmeni Durlu: Bir kadının içsel yolculuğunu anlatmaya çalıştık

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk akşamında izleyiciyle buluşan 'Zuhal' filminin ekibi, bir söyleşi gerçekleştirdi. Filmde, bir kadının içsel yolculuğunu anlattıklarını söyleyen yönetmen Nazlı Elif Durlu, "Film, arkadaş ortamında tanıştığım bir kadının hikayesiyle ortaya çıktı. O akşam, bu duygudan yola çıkarak senaryo üzerine çalışmaya başladım" dedi.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışan 10 filminden biri olan 'Zuhal'in ekibi, dünkü gösterimin ardından bugün izleyiciyle söyleşide buluştu. Geçen sene, Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu Ödülü'nü kazanan yönetmen Nazlı Elif Durlu'nun ilk uzun metraj filmi olan 'Zuhal'in söyleşisine katılım yoğun oldu.

Senaryonun arkadaş ortamında tanıştığı bir kadınla ortaya çıktığını söyleyen Nazlı Elif Durlu, "O akşam bu duygudan yola çıkarak senaryo üzerine çalışmaya başladım. 5 yıl boyunca üç kişi projeyi geliştirdik. Finansman için çok fazla çaba harcadık. 5 senelik bir süreçten bahsediyoruz, inanamıyorum bittiğine ve burada bunun hakkında konuştuğumuza çok mutluyum. Her filmi yapmak riskli bir şey gibi geliyor. Bunu yapacağım ve çok iyi olacak inancı, her zaman var tabi ki. Kendi inandığımız şeyi yapmaya çalıştık" dedi.

KADIN HİKAYELERİ

Filmde bir kadının içsel yolculuğunu anlatmak istediklerini söyleyen Durlu, "Kadın dayanışması inandığım bir şey. Başka başka hayatları olan kadınların ufak bir kedi hikayesi üzerinden tanışmalarını ve yakınlaşmalarını anlatmaya çalıştık. Daha çok kadın hikayeleri anlatacağım diye yola çıktığım için erkekler biraz daha silikti. Çok boyutlu bir karakter olmasını çok istedim aslında" diye konuştu.

Filmin başrolünde oynayan Nihal Yalçın ise "Başından itibaren hiç alışkın olmadığım bir süreçle ilerledi. Senaryoyu çekimden 1 sene önce aldım. Çekimden 1 sene önce senaryoyu almak imkansız gibi bir şey. Oyuncu olarak müthiş bir tecrübeydi. Bu kadar detaylı oynamak enteresandı. Filmi ilk kez dün seyrettim. 2,5 sene önce çektiğim bir filmi dün izleyince filmi unuttuğumu hatırladım. Hala başka birinin filmini izlemişim gibi düşünüyorum" dedi.

Filmin yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu, filmin dayanışma ürünü olduğunu söyleyerek, "Biz 5 sene boyunca Nazlı, Ziya ve ben, ekibi çoğaltarak, burada olmayan tüm zorlukları göğüsleyen ekibi bir araya getirerek o süreci geçirdik. Bağımsız sinemada çok fazla duyacağınız bir şey bu. Büyük bir dayanışma ürünüyle yapılıyor filmler. Uzun sürmesinin nedenlerinden biri de aslında finansman sıkıntımız. Hep beraber yaptık aslında bu filmi" ifadelerini kullandı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-10-04 15:18:43



