Toplum Destekli Polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Manavgat Anaokulu öğrencilerine ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ projesi kapsamında eğitim verdi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla hazırlamış olduğu proje kapsamında Manavgat Anaokulunda 46 yaş grubu öğrencilerine yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik bilincini geliştirmek amacıyla eğitim semineri verdi.Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, Manavgat Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen eğitimin ardından öğrencilere hediyeler dağıttı.

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