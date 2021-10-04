Kepez’de Meme Kanseri Farkındalık ayına özel kanser taraması

Kepez Belediyesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Ekim ayının meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle meme, bağırsak ve rahim ağzı kanseri taraması yapılacak.
Kepez Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, Ekim ayının meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle kanser taraması gerçekleştirecek. Belediye Sağlık Merkezi’nde 5 Ekim Salı günü saat 11.00’da başlayacak kanser taramaları, hafta için 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak. Meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taramalarına katılmak isteyen vatandaşlar Belediye Sağlık Merkezi’nin telefon numarasını arayıp randevu alabilecekler.
“Kanserin farkında ol”
Her yıl Ekim Ayı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak kabul edilmekte, bu çerçevede çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Sağlık verilerine göre; kanser, sebebi bilinen ölümlerin en başında gelirken meme kanseri de kadınların en sık yakalandıkları hastalıkların başında geliyor. Son yıllarda artarak, kendisini daha çok belli eden kansere karşı, erken tanı ve tedavi büyük avantaj olarak gözükmekte.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.