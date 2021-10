Alanya’da Çevre Yolundan Kurşunlu mevkii’ne kesintisiz kaldırım çalışması

Alanya Sugözü Mahallesi’nde daha önce Kocahasanlı Mevkii ile Kurşunlu arasında kaldırım çalışması gerçekleştiren Alanya Belediyesi, Çevre Yolu’ndan Kocahasanlı mevkiine kadar olan bölümde kaldırım çalışmasına devam ediyor. Özellikle okul yolunda çocukların güvenliklerinin sağlanması adına okul bölgelerinde bu tür çalışmalara öncelik verdiklerinin altını çizen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sugözü ve Tepe Mahallesinde hem öğrencilerimiz hem de vatandaşlarımızı için modern ve güvenlikli bir kaldırımı hayata geçiriyoruz. Daha önce Kocahasanlı Mevkii’nden Kurşunlu Mevkii’ne kadar kesintisiz yaya kaldırımını, korkulukları ile beraber hizmete sunduk. Şu an Çevre yolundan Kocahasanlı’ya kadar bu kaldırımı kesintisiz hale getiriyoruz. Hem vatandaşlarımıza hem de öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.



“Sugözüne 5 bin metrekarelik mesire alanı”

Bölgede hizmetlere devam ettiklerini açıklayan Başkan Yücel, “Çalışmalar kapsamında mahalle muhtarlarının talebi ve vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda Sugözü Mahallesi’nde, Pürenlik Mezarlığı güneyinde yaklaşık 5 dönümlük bir araziyi mesire alanı olarak düzenliyoruz. Şu an perde betonu dökülüyor. Alanın ortaya çıkmasının ardından örnek bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



“Sosyal bir alanı hayata geçiriyoruz”

Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, “Başkanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda, mahallemizde vatandaşların toplantı, mesire alanı ve hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal bir alanı hayata geçiriyoruz. Şu an Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalar başladı. İnşallah bir yıl içinde mahallemize güzel bir alan kazandırılmış olacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.