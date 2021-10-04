Antalyaspor, Triatlona 8 sporcu ile katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor, Triatlona 8 sporcu ile katıldı

İHA

Antalyaspor, Triatlona 8 sporcu ile katıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2021 yılındaki son resmi yarışı olan Alanya Triatlonu koşuldu. Dünyanın farklı yerlerinden gelen sporcular ile birlikte hafta sonu Alanya'da triatlon festivali yaşandı. Yarış aynı zamanda 2021 yılı Türkiye Triatlon Şampiyonası Sprint mesafe finali olma özelliği taşıdı. Antalyaspor Triatlon Takımı da bu yarışa 8 sporcu ile katılım gösterdi.
Müsabaka Alanya Belediyesi önündeki Galip Dere Plajı'ndan başladı. Yarışa kırmızılı beyazlı ekipten Bahadır Tama, Cemal Şahin, Cemil Yıldızhan, Mustafa Çelik, Osman Demiratar, Mehmet Zahit Pişirici, Işıl Tekcan ve Şükrü Sinan katıldı. Sprint mesafe yani 750 metre yüzme 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etapları olan yarış ile Alanya'da final yarışı koşulmuş oldu. Müsabakalar sonunda Mustafa Çelik kendi yaş grubunda 10’uncu, Cemal Şahin kendi yaş grubunda 9’uncu, Işıl Tekcan kendi yaş grubunda8’inci ve Osman Demiratar ise kendi yaş grubunda 4’üncü sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’e 125 itfaiye eri alımı için başvurular ...
Alanya’da Çevre Yolundan Kurşunlu mevkii’ne kesintisiz kaldırım çalışması
YEREL HABERLER Alanya’da Çevre Yolundan Kurşunlu mevkii’ne ...
Kepez’de Meme Kanseri Farkındalık ayına özel kanser taraması
YEREL HABERLER Kepez’de Meme Kanseri Farkındalık ayına özel kanser ...
Emzirme haftasında anne sütünün önemi anlatıldı Doktor başından geçen bir olayı anlatarak, anne sütünün önemine dikkat çekti Yenidoğan Yoğun bakım uzmanı Dr. Hamdi Oğrağ: “5 yıl önce 900 gram doğan bir bebeğimiz vardı. Yapacağımız tek şey bütün ilaçların dışında anne sütüydü”
YEREL HABERLER Emzirme haftasında anne sütünün önemi ...
Hayırseverden AÜ Hastanesine babası adına 1 milyon TL bağış Hastanede bulunan tüp geçide Hacı Çetin Babüroğlu’nun ismi verilecek
YEREL HABERLER Hayırseverden AÜ Hastanesine babası adına 1 milyon TL ...
Toplum Destekli Polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi
YEREL HABERLER Toplum Destekli Polisler, anaokulu öğrencilerine ...
Manavgat’ta trafik denetimi
YEREL HABERLER Manavgat’ta trafik denetimi
'Zuhal'in yönetmeni Durlu: Bir kadının içsel yolculuğunu anlatmaya çalıştık
YEREL HABERLER 'Zuhal'in yönetmeni Durlu: Bir kadının içsel ...
ANTBİRLİK pamuğun fiyatını 11 TL olarak açıkladı
YEREL HABERLER ANTBİRLİK pamuğun fiyatını 11 TL olarak açıkladı
Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını Filipinli güzel taktı
YEREL HABERLER Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda ...
Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması karakolda son buldu Birbirlerini cep telefonuyla kayda alıp tacizle suçladılar ‘İmdat, yardım edin. Bana saldırdı’ diyerek gencin üzerine koşan kadın, sürekli cep telefonuyla kendisinin kayda alındığını söyledi Fatma K.: “Meyveleri alınca cinnet getirdim” “Ben orada sadece telefonla taciz ettiğini söyledim. Orada yanlış anlaşılma var”
YEREL HABERLER Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması ...
ATSO Başkanı Çetin: “Kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımadı” ATSO Başkanı Çetin Eylül aynı enflasyon verilerini değerlendirdi
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Kamuoyunda çok tartışılan kira ...
Antalya’da 3 kardeşin 3 farklı odaya başkanlık yarışı
YEREL HABERLER Antalya’da 3 kardeşin 3 farklı odaya başkanlık yarışı
Serik’te zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Serik’te zincirleme kaza: 2 yaralı
Lara Birlik piknik alanı yenilendi
YEREL HABERLER Lara Birlik piknik alanı yenilendi
Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine ‘Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları’ sertifikası
YEREL HABERLER Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine ‘Kedi ve ...
Mesaiye mini konserle başladılar
YEREL HABERLER Mesaiye mini konserle başladılar
(Düzeltme) Tarım ilçe müdürlüğü eski binasında korkutan yangın Boş olan atıl haldeki binadan yükselen dumanlar ilçe merkezini kapladı Yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Tarım ilçe müdürlüğü eski binasında ...
Aslı, eşinin yaşattığı dehşeti anlattı: 'Özür dilerim' dedi, bıçağı sapladı
YEREL HABERLER Aslı, eşinin yaşattığı dehşeti anlattı: 'Özür ...
Yeni Elmalı Otogarı hizmete başladı
YEREL HABERLER Yeni Elmalı Otogarı hizmete başladı
‘Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi’ için imzalar atıldı
YEREL HABERLER ‘Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma ...
Altın Portakal Film Festivali, ilk gününü geride bıraktı
YEREL HABERLER Altın Portakal Film Festivali, ilk gününü geride ...
Bitkiler için salgın kapıda Hava sıcaklığı zararlı böceklerin sayısını arttırıyor AÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Basım: " İklim değişikliği bazı hastalık risklerini artıracak ve bazılarını azaltacaktır."
YEREL HABERLER Bitkiler için salgın kapıda Hava sıcaklığı zararlı ...
Yönetmen Nacar: İki Şafak Arasında filminin bitişi senaryodaki son değildi
YEREL HABERLER Yönetmen Nacar: İki Şafak Arasında filminin bitişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.