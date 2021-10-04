Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal´ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği kaydedildi. Yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, bu ismin yarın açıklanabileceği belirtildi.

DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-10-04 22:27:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.