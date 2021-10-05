(ÖZEL) Ev parasına forma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Ev parasına forma

DHA

(ÖZEL) Ev parasına forma


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -TÜRK futbolunda büyük camialarıyla dikkati çeken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerde geçen yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internet üzerinden satışı, yoğun ilgi görüyor. Bir internet sitesinde 'forma' başlığı altında satışa sunulan yaklaşık 3 bin civarında ilanda, formaların fiyatı 1 milyon 200 bin liraya kadar yükseliyor.
Alışveriş sitesi kullanıcılarının taraftarı olduğu takımda o dönemde futbolcudan hediye aldığı ya da maçtan sonra imzasını attırdığı formaları, genellikle koleksiyonerler satın alıyor. Genellikle o dönem takımda yer alan tüm futbolcuların imzası yer alan ya da maçtan sonra futbolcunun imza atarak hediye ettiği formaların satışında en çok Fenerbahçe'nin şampiyonluk ve Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı kadronun forması tercih ediliyor. İnternet sitesindeki ilanlar arasında helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın, 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret edip antrenmanda oyuncularla sohbeti sırasında giydiği forma, fiyatı ile en çok dikkati çeken ilan oldu. İstanbul'dan ilanı veren internet kullanıcısı, formayı 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkardı.
İlanlarda Fenerbahçe'nin 100'üncü yılında Roberto Carlos'un giydiği ve o dönem takımdaki diğer futbolcuların da imzaladığı forma fiyatıyla ikinci sırada yer alıyor. İlanın açıklamasında kullanıcı, Alex De Souza, Can Arat, Deniz Barış, Kemal Aslan, Mehmet Aurelio, Roberto Carlos, Semih Şentürk, Serdar Kulbilge, Appiah, Tümer Metin ve Volkan Demirel imzası yer alan formaya, 1 milyon lira fiyat biçti.
İlanlarda en pahalı üçüncü forma ise 600 bin liradan satışa sunuldu. Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda giydiği ve o dönem futbolcuların imzaladığı forma için kullanıcının ekleme yaptığı açıklama dikkati çekti. İlanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bütün futbolcuların imzası. Tam olarak 27 imza. Fenerbahçe Yönetimi tarafından hediye edilmiştir. Özel üretim ve toplamda sadece 3 adettir. Bundan başka örneği yoktur. Koleksiyonluk bir formadır. Hiç giyilmemiş ilk günkü gibi dolaptadır. Başka bulamazsınız. Pazarlık sünnettir. Lütfen abartılı olmayalım sadece meraklısına. İstediğim fiyatı alamazsam satmam saklamaya devam ederim."
Galatasaray'da 2012-2013 sezonunda Amrabat'ın giydiği 53 numaralı forma da sahibi tarafından 600 bin liraya atışa sunuldu. İnternet sitesindeki en pahalı dördüncü forma olan ilanda, futbolcular Fernando Muslera, Felipe Melo, Johan Elmander, Nordin Amrabat, Tomas Ujfalusi, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Danny Nounkeu, Emre Çolak, Aydın Yılmaz, Hakan Balta, Sabri Sarıoğlu'nun imzasının yer aldığı belirtildi. İlanlar arasında Galatasaray'ın UEFA Süper Kupa kazandığı maçta giyilen ve futbolcuların imzasının bulunduğu formaya da sahibi 418 bin lira fiyat biçti.
İlanlar arasında Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadığı 2016-2017 sezonunda giyilen Quaresma, Talisca, Adriano, Marcelo dahil 18 futbolcunun imzasının bulunduğu forma 119 bin liradan, Hami Mandıralı'nın Trabzonspor'da oynadığı 2000-2001 sezon forması da 70 bin liradan satışa sunuldu. 
 DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-10-05 09:40:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor Başkanı Çetin: Yerli ve yabancı olmak üzere geniş bir listemiz var
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Çetin: Yerli ve yabancı olmak ...
Antalyaspor’da Ersun Yanal ile resmi olarak yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor’da Ersun Yanal ile resmi olarak yollar ...
Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
Başsavcılık: "FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazına cezaevinde devam edilebileceği sonucuna varılmıştır"
YEREL HABERLER Başsavcılık: "FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan'ın ...
'Oruç Reis' Antalya'da
YEREL HABERLER 'Oruç Reis' Antalya'da
Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve ...
58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivalinin akrediteli maskotu 'Toros' Depremde enkaz altından çıktı, akredite kartıyla festivalin en sevimlisi ödülüne talip doldu Başkan Böcek: “Şu anda bizim ekibimizin bir parçası, maskotu her şeyi Toros inşallah sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edecek”
YEREL HABERLER 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ...
Ritmik Cimnastikte Antalya İl Birinciliği yapıldı
YEREL HABERLER Ritmik Cimnastikte Antalya İl Birinciliği yapıldı
Öğrenciler, Dünya Hayvanları Korumu Gününde sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Öğrenciler, Dünya Hayvanları Korumu Gününde sahipsiz ...
Antalyaspor, Triatlona 8 sporcu ile katıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Triatlona 8 sporcu ile katıldı
Büyükşehir’e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’e 125 itfaiye eri alımı için başvurular ...
Alanya’da Çevre Yolundan Kurşunlu mevkii’ne kesintisiz kaldırım çalışması
YEREL HABERLER Alanya’da Çevre Yolundan Kurşunlu mevkii’ne ...
Kepez’de Meme Kanseri Farkındalık ayına özel kanser taraması
YEREL HABERLER Kepez’de Meme Kanseri Farkındalık ayına özel kanser ...
Emzirme haftasında anne sütünün önemi anlatıldı Doktor başından geçen bir olayı anlatarak, anne sütünün önemine dikkat çekti Yenidoğan Yoğun bakım uzmanı Dr. Hamdi Oğrağ: “5 yıl önce 900 gram doğan bir bebeğimiz vardı. Yapacağımız tek şey bütün ilaçların dışında anne sütüydü”
YEREL HABERLER Emzirme haftasında anne sütünün önemi ...
Hayırseverden AÜ Hastanesine babası adına 1 milyon TL bağış Hastanede bulunan tüp geçide Hacı Çetin Babüroğlu’nun ismi verilecek
YEREL HABERLER Hayırseverden AÜ Hastanesine babası adına 1 milyon TL ...
Toplum Destekli Polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi
YEREL HABERLER Toplum Destekli Polisler, anaokulu öğrencilerine ...
Manavgat’ta trafik denetimi
YEREL HABERLER Manavgat’ta trafik denetimi
'Zuhal'in yönetmeni Durlu: Bir kadının içsel yolculuğunu anlatmaya çalıştık
YEREL HABERLER 'Zuhal'in yönetmeni Durlu: Bir kadının içsel ...
ANTBİRLİK pamuğun fiyatını 11 TL olarak açıkladı
YEREL HABERLER ANTBİRLİK pamuğun fiyatını 11 TL olarak açıkladı
Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını Filipinli güzel taktı
YEREL HABERLER Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda ...
Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması karakolda son buldu Birbirlerini cep telefonuyla kayda alıp tacizle suçladılar ‘İmdat, yardım edin. Bana saldırdı’ diyerek gencin üzerine koşan kadın, sürekli cep telefonuyla kendisinin kayda alındığını söyledi Fatma K.: “Meyveleri alınca cinnet getirdim” “Ben orada sadece telefonla taciz ettiğini söyledim. Orada yanlış anlaşılma var”
YEREL HABERLER Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması ...
ATSO Başkanı Çetin: “Kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımadı” ATSO Başkanı Çetin Eylül aynı enflasyon verilerini değerlendirdi
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Kamuoyunda çok tartışılan kira ...
Antalya’da 3 kardeşin 3 farklı odaya başkanlık yarışı
YEREL HABERLER Antalya’da 3 kardeşin 3 farklı odaya başkanlık yarışı
Serik’te zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Serik’te zincirleme kaza: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.