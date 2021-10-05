Pamuk fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü Pamuk çiftçisi Yıldırım: “Elde ettiğimiz pamuk ile kar ettik”

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaklaşık 17 bin dekar alanda pamuk üretimi yapan çiftçiler, ANTBİRLİK tarafından pamuk kilo fiyatının 11 TL olarak açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Bu yılki verimden ve fiyattan memnun kaldıklarını belirten üreticiler, fiyatlar bu şekilde devam ederse gelecek yıl daha çok pamuk ekeceklerini söyledi. Pamuk üreticisi Yetkin Yıldırım, “150 dekar civarında pamuk ektim. 600650 kilo pamuk aldık. Elde ettiğimiz pamuk ile kar ettik” dedi.

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi’nde 300 dekar alanda pamuk üretimi yapan Mehmet Manavuşak, “Açıklanan fiyatlardan biz üreticileri mutlu etti. Bu şekilde devam ederse pamuk çiftçileri emeklerinin karşılığını alacaklar. Fiyatlar sayesinde insanlar teşvik olur ve ekim alanları çoğalır” dedi. Sabah çok erken saatlerde güne başladıklarını belirten Mehmet Manavuşak, akşamları çiğ düşene kadar makinelerle pamuk topladıklarını ifade etti.



“Pamuk ekim alanlarımı çoğaltmak istiyorum”

Antbirlik tarafından belirlenen fiyatlarla kar ettiklerine değinen pamuk üreticisi Yetkin Yıldırım, “150 dekar civarında pamuk ektim. 600650 kilo pamuk aldık. Elde ettiğimiz pamuk ile kar ettik. 11 TL’ye ek olarak 2 lira fark vereceklerini söylediler. Önümüzdeki sene arazi kiralayabilirsem pamuk ekim alanlarımı çoğaltmak istiyorum” diye konuştu.



“Gübre ve tohum sıkıntımız var”

Pamuk fiyatlarının pamuk çiftçilerini mutlu etmesine rağmen gübre fiyatlarının hızla artıyor olmasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu ifade eden Yetkin Yıldırım, “190 liraya aldığımız gübre şu anda 310 liraya satılıyor ve piyasada gübre yok. Akaryakıt hemen hemen aynı fiyatta devam ediyor. Gübre ve tohum sıkıntımız var” şeklinde konuştu.

70 dönüm pamuk ekip 480500 kilo civarında pamuk elde eden üretici Bilal Manavoğlu, gübre fiyatlarının artışıyla ilgili “Antbirlik’in belirlediği fiyatlar çok güzel. Bizi rahatsız eden bir konu var. Gübre fiyatlarıyla ilgili devletten destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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