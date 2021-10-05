Yavru Akdeniz foku ve caretta caretta yat limanında birlikte görüntülendi



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yavru Akdeniz foku ile caretta caretta, yat limanında birlikte görüntülendi. Kısa bir süre yan yana yüzen fok ve caretta, çevredekilerin verdiği balıkları yiyip gözden kayboldu.

Kaş Balıkçı Barınağı'nda sabah saatlerinde yavru Akdeniz foku ile caretta caretta görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki bu iki tür, önce birbirlerine kısa süre yaklaştı. Ardından fok ve caretta, birlikte teknelerin altına doğru yüzdü. Çevredekilerin verdiği balıkları yiyen Akdeniz foku bir süre sonra gözden kayboldu. Caretta caretta ise geri dönerek balığı yedi ve bir tur attıktan sonra derin sulara doğru ilerledi. O anları sabah görevde olan Kaş Belediyesi zabıtası Volkan Yağmur görüntüledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-10-05 12:04:44



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