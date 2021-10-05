Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 863 milyon dolar ihracata ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 863 milyon dolar ihracata ulaştı

İHA

Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 863 milyon dolar ihracata ulaştı

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Eylül sonu itibarıyla 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 863 milyon dolar ihracata ulaştı. Geçen yılın 9 aylık dönemine göre bölge ihracatı yüzde 36 arttı. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölge olarak bu yıl sonu gelmeden ilk defa 2 milyar dolar rekorunun kırılacağını açıkladı.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Muratpaşa İlçesi’nde bulunan bir otelde yapılan toplantıya BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı çok sayıda basın mensubu tarafından takip edildi. Toplantıda konuşan Başkan Çavuşoğlu, “Bölgemiz ihracatı adına hayati önem taşıyan projeleri hayata geçirmek için aday olduk ve üyelerimizin güvenoyunu alarak da göreve getirildik. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mevcut pazarlarda etkinliğimizi daha da artıracak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ayrıca alternatif pazarlar oluşturmak için faaliyetler gerçekleştirip, uluslararası arenada etkinliğimizi daha da artıracağız. Bu çerçevede üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, ağaç orman ürünleri ile doğaltaş sektörlerimize yönelik, Afrika ülkeleri ve ABD’ye sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi planlıyoruz. İhracat yapmamış firmalarımıza destek vererek, onları küresel arenaya taşımak ve onları aktif birer ihracatçı yapabilmek için de var gücümüzle çalışacağız. Bu doğrultuda aktif bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdiğimizi de bilmenizi isterim” sözlerine yer verdi.

“Bulgar hükümeti aldığı bir kararla sınırdaki laboratuvarı Sofya’ya taşımak istiyor”
Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domatese yönelik kota uygulamasının kaldırılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Bölge ihracatımız için hayati önem taşıyan bir diğer konu da Bulgaristan sınırındaki laboratuvarın taşınması isteği. Bulgar hükümeti aldığı bir kararla sınırdaki laboratuvarı Sofya’ya taşımak istiyor. Laboratuvarın taşınması bölgemiz ve ülkemiz ihracatına ağır bir darbe vuracaktır. Analizler nedeniyle 34 gün, hafta sonlarına denk gelmesi halinde 7 güne varan gecikmeler yaşanacaktır. Bu da ürünleri bozulmasına, teslimat süresinin gecikmesine, dolayısıyla ticari sorunların yaşanmasına ve sevkiyatta krizlerin yaşanmasına neden olacak. Konuyu ilgili bakanlıklarımıza aktardık. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Umarım bu sorunu başlamadan çözeriz” dedi.

Eylül ayında yüzde 30,45 oranında artışla 208 milyon 670 bin 468 dolar ihracat gerçekleştirildi
Eylül ayı bölge ihracat rakamlarını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, “Eylül ayında bölgemizden yüzde 30,45 oranında artışla 208 milyon 670 bin 468 dolar ihracat gerçekleştirildi. Eylül ayında en fazla ihracatı yüzde 15,69 oranında artış ve 46 milyon 510 bin 307 dolar ile Maden ve Metaller Sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörümüzü yüzde 17,50 oranında artış ve 45 milyon 646 bin 941 dolar ihracatla Yaş Meyve Sebze Sektörümüz takip etti.. Bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren 3. sektör Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörü oldu. Sektörümüz yüzde 61,62 oranında artışla 30 milyon 132 bin 500 dolar ihracat gerçekleştirdi. Listenin dördüncü sırasında Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü yer almakta. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörümüz Eylül ayında ihracatını en fazla artıran sektör. Yüzde 271,53 artışla 20 milyon 93 bin 878 dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, 3,94 dolar ile kilogram bazında en yüksek fiyata ürünü satılan sektör olma özelliğini de taşımakta. Bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren 5. Sektör ise Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörüdür. Sektörümüz yüzde 21,22 artışla 19 milyon 381 bin 336 dolar ihracat gerçekleştirdi” açıklamasına yer verdi.

“9 aylık süreçte de rekor kırarak, hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz”
Eylül ayında rekor kıran bölge ihracatının, 9 aylık süreçte de rekor kırarak, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bu çerçevede Batı Akdeniz’den 9 ayda 1 milyar 863 milyon 884 bin 662 dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yılın 9 aylık dönemine kıyasla bölge ihracatımız yüzde 36,57 oranında arttı. Yarım asrı geride bırakan Birliğimiz bu dönemde tarihi bir rekora doğru ilerlemekte. Birliğimizden bu güne kadar 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşmemiştir. Tüm sektörlerimizdeki artış, yılın tamamlanmasına 3 aylık bir süreç kaldığı, yakın zamanda başlayacak örtüaltı sebze ile narenciye sezonunun yanı sıra maden ve metaller sektörün 2021 yılında gösterdiği artış ivmesinin de devamıyla, birliğimiz tarihi boyunca hiç ulaşamadığı 2 milyar dolar ve üzeri ihracat rakamına İnşallah bu dönemde ulaşacak. BAİB Yönetim Kurulu olarak biz de tarihi rekorun kırılabilmesi için birçok çalışmayı hayata geçirerek, bu sürece en büyük katkıyı vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

153 ülkeye ihracat gerçekleştirildi
Bölgede en fazla ihracatın, 9 aylık zaman zarfında yüzde 47,19 oranında artış ve 217 milyon 693 bin 656 dolar ihracatla Çin Halk Cumhuriyetine gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “En fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise yüzde 29,75 oranında artış ve 163 milyon 859 bin 732 dolar ihracatla Almanya oldu. Bölge ihracatımızda önemli bir yere sahip olan Rusya Federasyonu, kotanın da etkisiyle bu dönemde 3. sırada yer aldı. Rusya Federasyonu’na yüzde 22,85 oranında artış ile 136 milyon 750 bin 350 dolar ihracat gerçekleştirildi. Listemizin 4. sırasında yüzde 97,83 oranında artış ve 123 milyon 715 bin 435 dolar ihracatla Özbekistan yer almakta. Özbekistan, 9 aylık dönemde ihracatımızın en fazla arttığı ülke olarak öne çıkmakta. En fazla ihracat yaptığımız 5. ülke ise yüzde 41,77 oranında artış ve 74 milyon 132 bin 748 dolarla Romanya oldu. Geride kalan 9 aylık dönemde Antalya, Burdur ve Isparta illerimizden 153 ülkeye ihracat gerçekleştirildi” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru Akdeniz foku ve caretta caretta yat limanında birlikte görüntülendi
YEREL HABERLER Yavru Akdeniz foku ve caretta caretta yat limanında ...
Kültür Kafeler Caddesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kültür Kafeler Caddesi hizmete açıldı
Arkadaş ortamında tanıştığı kadının hikayesinden yola çıktı, festivalde yarışıyor
YEREL HABERLER Arkadaş ortamında tanıştığı kadının hikayesinden yola ...
‘ATOM’ için imzalar atıldı Muratpaşa Belediyesi ve OSB arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER ‘ATOM’ için imzalar atıldı Muratpaşa Belediyesi ve ...
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekiyor”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Meslek ...
Antalya’nın Toros Dağları’ndan sofralara uzanan şifalı lezzet ”Andız Pekmezi” Öksürük, basur, kansızlık, mide, romatizma, şeker hastalığı, idrar yolları iltihabı, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor Bin 500 rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, kazanlarda kaynatılıp pekmeze dönüştürülüyor Yaz aylarında Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalaklarının pekmezi kilogramı 50 TL'den satılıyor
YEREL HABERLER Antalya’nın Toros Dağları’ndan sofralara uzanan ...
Altın Portakal Film Festivali, film gösterimi ve söyleşiler ile devam ediyor
YEREL HABERLER Altın Portakal Film Festivali, film gösterimi ve ...
Hırsızlık şüphelisi 30 dakikada yakalandı hırsını gazeteciden çıkarmaya kalktı “Ne yaptım da çekiyorsun, çekme lan” Hırsızlık anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 30 dakikada yakalandı hırsını ...
Covid-19 olan aşısız ya da eksik aşılı annenin karnındaki bebek de oksijensiz kalıyor Kadın Doğum Uzmanı Dr. Zeynep İnce: “Covid-19 anneyi ciddi olarak etkiliyor, anne karnındaki bebek de oksijensiz kalıyor” Günlük 10, aylık 300 doğum potansiyeli olan bir hastanedeyiz ve yaşadıklarımızı görünce kesinlikle aşı diyorum. Çünkü kayıplar gerçekten can yakıyor” Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Hamdi Oğrağ: “Erken doğumları en aza indirgemek, sağlıklı bireyler dünyaya getirmek için mutlaka aşıyı öneriyoruz” “Anneyi koruduğu için bebeği de korumakta”
YEREL HABERLER Covid-19 olan aşısız ya da eksik aşılı annenin ...
Pamuk fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü Pamuk çiftçisi Yıldırım: “Elde ettiğimiz pamuk ile kar ettik”
YEREL HABERLER Pamuk fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü Pamuk çiftçisi ...
Cumhuriyet Kupası için 20 takım ter döktü
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası için 20 takım ter döktü
Kanser hastalarına umut olan davanın sonucunu göremedi
YEREL HABERLER Kanser hastalarına umut olan davanın sonucunu ...
Ersun Yanal'ın 327 günlük Antalyaspor karnesi
YEREL HABERLER Ersun Yanal'ın 327 günlük Antalyaspor karnesi
Rektör Özkan: "Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Aşılama oranlarının yanında iç turizm hareketliliğinin de düşmesiyle Covid-19 vaka sayılarının ciddi oranda azaldı" "Üniversiteler ve orta öğretiminin açılmasıyla vaka sayısında korktuğumuz bir artış yaşanmadı" AÜ Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özge Turhan: "Aşı olmamıza rağmen maske ve mesafeye devam etmemiz gerekiyor, dikkat etmezsek influenzayı daha çok göreceğiz" "Gribim diye doktora gitmemezlik yapılmaması gerekiyor"
YEREL HABERLER Rektör Özkan: "Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi ...
Antalya'da dalış turizmi sezonu uzadı
YEREL HABERLER Antalya'da dalış turizmi sezonu uzadı
Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası başladı
(ÖZEL) Ev parasına forma
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ev parasına forma
Antalyaspor Başkanı Çetin: Yerli ve yabancı olmak üzere geniş bir listemiz var
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Çetin: Yerli ve yabancı olmak ...
Antalyaspor’da Ersun Yanal ile resmi olarak yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor’da Ersun Yanal ile resmi olarak yollar ...
Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
Başsavcılık: "FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazına cezaevinde devam edilebileceği sonucuna varılmıştır"
YEREL HABERLER Başsavcılık: "FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan'ın ...
'Oruç Reis' Antalya'da
YEREL HABERLER 'Oruç Reis' Antalya'da
Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve ...
58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivalinin akrediteli maskotu 'Toros' Depremde enkaz altından çıktı, akredite kartıyla festivalin en sevimlisi ödülüne talip doldu Başkan Böcek: “Şu anda bizim ekibimizin bir parçası, maskotu her şeyi Toros inşallah sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edecek”
YEREL HABERLER 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.