Minibüsten indi otomobilin altında kaldı Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Kazakistan uyruklu kadın ağır yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, D400 Karayolu üzerinde yaya geçidinden geçmekte olan kadına çarptı. Ağır yaralanan Kazakistan uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ManavgatAntalya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Gökhan Sarıkaya’nın kullandığı 07 ALN 617 plakalı otomobil, Hatipler Yenimahalle kavşağında bulunan yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Kazakistan uyruklu Swetlana Suskaya’ya çarptı.

Yola savrularak yaralanan Swetlana Suskaya, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

Swetlana Suskaya’nın minibüsten inerek yaya geçidinden yolun karşısındaki bir tanıdığına ziyarete gittiği, kazanın minibüsten indikten 1015 saniye sonra yaşandığı bildirildi. Kazakistan uyruklu kadının minibüsten inip yürümeye başladığı anlar ise güvelik kameraları tarafından kaydedildi.

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