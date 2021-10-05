Kumluca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeniden hizmete başlıyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Covid19 salgınıyla daha etkin mücadele edebilmek adına Sağlık Bakanlığı, Antalya Valiliği, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerini aldığı karar doğrultusunda bir yılı aşkın bir süredir tek poliklinikle devam eden ağız diş sağlığı hizmetleri 6 Ekim Çarşamba gününden itibaren yeniden çalışmalarına başlayacak.

Kumluca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 6 ünite, 6 hekim ile tüm diş tedavilerini yapılabilecek şekilde hizmetlerine başlıyor. Vatandaşlar, bu günden itibaren Kumluca Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Birimine başvuru yapabilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatih Aladağ, “Halkımızın yoğun talebi olan ağız ve diş sağlığı birimimiz 6 Ekim Çarşamba gününden itibaren tıpkı eskiden olduğu gibi hizmete açılacaktır. Ayrıca halkımızın daha modern şartlarda, daha etkin hizmet alması için birimimize 2 adet son teknoloji yeni diş ünitesi satın aldık. Yeni atanan hekimlerimizle birlikte hekim sayımızda altıya yükselmiştir. Randevularımız halen Bakanlığımızın düzenlemesi kapsamında 182MHRS üzerinden verilecektir. Halkımıza bu hizmeti sunmak en büyük mutluluğumuzdur” dedi.

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