Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü gençlerin yedikleri ceza umurlarında olmadı 3 gence 8 bin 526 TL para cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mimar Sinan Mahallesi okullar bölgesinde sürücü belgesiz motosiklet kullanan 3 gence trafik ekipleri tarafından sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanmak suçundan toplam 8 bin 526 TL para cezası uyguladı.

Mimar Sinan Mahallesi okullar bölgesinde devriye görevi yapan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı ekip, 3 gencin tehlike oluşturacak şekilde motosiklet kullandığını ve Aydınevler Mahalle Muhtarlığı yanında bulunan Oğuz Kaan Parkına geldiğini görünce trafik ekibi istedi.

Parka gelen Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı trafik ekibi yaptığı kontrollerde, aynı zamanda motosikletlerin sahipleri olduğu belirlenen 07 LKS 91 plakalı motosikleti kullanan H. T. Y., 07 LJU 89 plakalı motosikleti kullanan U.C.K. ve 07 LRM 30 plakalı motosikleti kullanan O.M.S.’nin sürücü belgelerinin olmadığını belirledi. Trafik ekibi, 3 motosiklet sürücüsü gence sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 2.698’er, kask takmamaktan 144’er TL olmak üzere toplam 8 bin 526 TL para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.