Uçak mühendisi genç kaza kurbanı oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu Motosiklet, otobüsle çarpıştı uçak mühendisi genç öldü

Antalya’da otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uçak mühendisi, gencin cenazesi alınırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan otobüs ile motosiklet çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki Hilmi Çağlar Motorcu, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Motorcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uçak mühendisi olduğu öğrenilen Motorcu’nun, cenazesi Adli Tıp Morgu’ndan yakınları tarafından toprağa verilmek üzere alındı. Cenazenin alınışı sırasında genç mühendisin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, kaza sonrası yaşananlar ve vatandaşların müdahale etme çabası cep telefonu kameralarına yansıdı.

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