Antalya’da otel odasında şüpheli ölüm

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Antalya’da bir genç kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 91 Sokak’taki bir otelde meydana geldi. Bir süredir otelde kalan 27 yaşındaki Kadir Algür’den, diğer odalarda konaklayan arkadaşları haber alamadı. Odaya gelen arkadaşları Algür’ün hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri Algür’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Algür’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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