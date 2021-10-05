Antalyaspor´un başına Nuri Şahin geldi

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Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA) Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine, kırmızı beyazlıların deneyimli oyuncusu Nuri Şahin getirildi. 5 yıllık anlaşma sağlanan Şahin, futbol sorumlusu olarak görev alacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-10-05 18:49:46



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