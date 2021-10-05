FT Antalyaspor, takım kaptanı Nuri Şahin'e emanet

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FT Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Ersun Yanal’dan boşalan teknik direktörlük görevine, futbol sorumlusu takım kaptanı 33 yaşındaki Nuri Şahin’in getirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor’da teknik direktörlüğe aynı zamanda aktif kariyerine devam eden kaptan Nuri Şahin’in getirildiği duyuruldu.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, takımın tecrübeli futbolcularından takım kaptanın Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olduğunu duyurdu.

Başkan, Nuri Şahin ile 5 yıllık bir anlaşma sağladıklarını futbola devam edip etmeme kararının kendi takdirinde olduğunu bildirdi.

Başkan, anlaşmanın Antalyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

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