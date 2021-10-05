FT Antalyaspor, Nuri Şahin'i açıkladı Aynı zamanda takım kaptanı olan Nuri Şahin, ilk antrenmanına da çıktı

FT Antalyaspor yönetimi, Ersun Yanal’dan boşalan göreve, futbol sorumlusu olarak Nuri Şahin’in görevlendirildiğini açıkladı.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ”Yönetim kurulumuz ile futbolcumuz Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Nuri Şahin'in Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

Bu kararın ardından Nuri Şahin’in ilk antrenmanına çıktı. O kareler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kararın futbolculara bildirilirken, karede Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin de olduğu görüldü.

2020 yılında Antalyaspor'a transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, kırmızı beyazlı formayla çıktığı 50 maçta 4 asist kaydetti.

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