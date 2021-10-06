Manavgat’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı

Antalya’nın Manavgat İlçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan 4 şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 25 Eylül tarihinde Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca “Silahla Birden Fazla Kişi İle Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan 14 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan D.D. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan D.D., Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından, infaz ekibince Alanya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca, 29 Eylül tarihinde Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca “Kamu Kurum veya Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.K., isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 1 Ekim tarihinde Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca “Kasten Yaralama” suçundan 5 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan O.Ç., isimli şahıs yakalandı. O.Ç., Alanya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

4 Ekim tarihinde Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca “Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma” suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan H.B., isimli şahıs da yakalandı. H.B., Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından, Alanya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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