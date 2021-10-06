Ankara protokolüne YÖREX daveti

Antalya Ticaret Borsası(ATB) 2024 Ekim’de ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenleyeceği Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. ATB Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve Genel Sekreter Tolgahan Alavant ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ile bir araya gelerek YÖREX’e davet etti.



“Varank, YÖREX’i ziyaret etmek istiyor”

ATB Başkanı Ali Çandır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaretinde, YÖREX davetinde bulundu. Çandır, bu yıl YÖREX’e kalkınma ajanslarının ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Yöresel ürünlerin kırsal kalkınmanın anahtarı olduğunu kaydeden Çandır, kıyıda köşede kalmış ürünleri ekonomiye kazandırmak için çalıştıklarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖREX’in hayırlı olmasını diledi. Varank, YÖREX’e daha önce de katıldığını anımsatarak, bu yıl da 81 ilin buluşma noktası olan YÖREX’i ziyaret etmek istediğini kaydetti.



“YÖREX daha ileriye taşınmalı”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret eden Çandır, 2024 Ekim’de düzenlenecek YÖREX’e davette bulundu. Anadolu’nun 12 bin yıllık birikiminin ziyaretçiyle buluşacağı Fuar’ın kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Çandır, Ersoy’u YÖREX’e davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Antalya’nın her alanda önemli bir kent olduğuna dikkat çekti. YÖREX’in önemli bir buluşma noktası olduğunu kaydeden Ersoy, fuarın daha ileri taşınması gerektiğini söyleyerek Çandır ve ekibine başarılar diledi.



“Oda borsalara YÖREX çağrısı”

ATB Başkanı Ali Çandır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaretinde YÖREX çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Çandır, 81 ilin buluşma noktası olan YÖREX’i bu yıl pandemi koşulları ve kuralları çerçevesinde düzenleyeceklerini belirtti.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX’in fikir babasının Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır olduğunu söylerken, “YÖREX’te bütün emek ve çalışma Ali Çandır’ın başkanlığı döneminde Antalya Ticaret Borsamızın. Bu başarı hikayesi tamamen Antalya Ticaret Borsamız ve Ali Çandır’ındır. Türkiye şunu öğrendi ki; yöresel ürünlerine herkes sahip çıkmak durumundadır. Çünkü eğer paraya çevirebilirsek burada büyük bir imkan var. YÖREX bunu yapıyor” dedi.



“Tarım ürünlerinin YÖREX’te yer alması önemli”

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ve Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık’ı da ziyaret eden Çandır, FAO’yu YÖREX’e davet etti. Kırsal kalkınma ve kadın emeğini destekleyen YÖREX’in tarım ürünlerinin değer bulması açısında da önemli olduğunu kaydeden Çandır, YÖREX’le coğrafi işaret konusunda da farkındalık oluşturduklarını anlattı. Çandır, FAO ile tarımın gelişimiyle ilgili ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

ATB Başkanı Çandır ve Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelirken, YÖREX, yöresel ürünlerin ekonomiye katkısı ve Antalya tarımıyla ilgili bilgilerini paylaştı.

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