El freni çekilmeyen otomobil, 4 öğrenciye çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El freni çekilmeyen otomobil, 4 öğrenciye çarptı

DHA

El freni çekilmeyen otomobil, 4 öğrenciye çarptı


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, önce bir araca ardından da okul kapısındaki öğrencilere çarptı. Kazada 4 öğrenci yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Milli Egemenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Milli Egemenlik Ortaokulu'nun karşısındaki alana 07 LRP 89 plakalı otomobilini park eden Ebubekir E., aracının el frenini çekmeyi unuttu. Eğimli yolda geri geri gelen araç, önce M.G.'ye ait 06 ZFN 90 plakalı otomobile, sonra da kapıdaki öğrencilere çarptı. Okulun yanındaki merdiven korkuluklarına çarpıp duran otomobil, asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza haberini alan Kaymakam Abdulkadir Demir de Manavgat Devlet Hastanesi'ne giderek, doktorlardan öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2021-10-06 12:15:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara protokolüne YÖREX daveti
YEREL HABERLER Ankara protokolüne YÖREX daveti
82 yaşında kayığına binip küreklere asılıyor, her gün denizde satış yapıyor
YEREL HABERLER 82 yaşında kayığına binip küreklere asılıyor, her gün ...
Park halindeki tıra çarpan sağlık memuru yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Park halindeki tıra çarpan sağlık memuru yaşamını ...
İnternet üzerindeki alışveriş sitelerinde 27 kişiyi dolandıran 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İnternet üzerindeki alışveriş sitelerinde 27 kişiyi ...
El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere ...
Alanya Belediyesi’nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon ...
Oyuncu Nihal Yalçın: Zuhal'e ilk filmim gözüyle bakıyorum
YEREL HABERLER Oyuncu Nihal Yalçın: Zuhal'e ilk filmim gözüyle ...
İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında Ortaokul öğrencisi Cesur’un ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bisikletiyle yola çıkan 14 yaşındaki öğrenci, iki aracın çarpması sonucu metrelerce savruldu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ...
Antalya'da kahvaltılık biber hasadı başladı 9-10 TL’den alıcı bulan biberler, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Antalya'da kahvaltılık biber hasadı başladı 9-10 ...
Manavgat’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Dünya Şampiyonası ve ‘Kaş Başka’ Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Madalyaları sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonası ve ‘Kaş Başka’ Serbest Dalış ...
’Üçleme’ ismini verdikleri takımla derece hedefliyorlar Doktor, öğretmen ve tiyatro sanatçısı demir adam olmak için güçlerini birleştirdi
YEREL HABERLER ’Üçleme’ ismini verdikleri takımla derece ...
Hamit Can Sarıoğlu: “Ev kiraları, yeni konut üretimi olmadığı için artıyor”
YEREL HABERLER Hamit Can Sarıoğlu: “Ev kiraları, yeni konut üretimi ...
Nuri Şahin, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Nuri Şahin, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı
Antalyaspor Başkanı Çetin: Nuri Şahin oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Çetin: Nuri Şahin oynayıp ...
FT Antalyaspor, Nuri Şahin'i açıkladı Aynı zamanda takım kaptanı olan Nuri Şahin, ilk antrenmanına da çıktı
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, Nuri Şahin'i açıkladı Aynı zamanda ...
FT Antalyaspor, takım kaptanı Nuri Şahin'e emanet
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, takım kaptanı Nuri Şahin'e emanet
Antalyaspor Başkanı Çetin: Nuri Şahin oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Çetin: Nuri Şahin oynayıp ...
Hasan Çavuşoğlu: Bülent Korkmaz ile yeni bir ivme yakaladık
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu: Bülent Korkmaz ile yeni bir ivme ...
Mervenur cinayetinin tanığı: 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti
YEREL HABERLER Mervenur cinayetinin tanığı: 'Ya' diye ses çıkardı, ...
Antalyaspor´un başına Nuri Şahin geldi
YEREL HABERLER Antalyaspor´un başına Nuri Şahin geldi
Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti
YEREL HABERLER Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner ...
Başkan Hasan Çavuşoğlu: "ALA Fan Token'in 4 Ekim'deki halka arzında bizi mutlu eden sonuçlar elde ettik"
YEREL HABERLER Başkan Hasan Çavuşoğlu: "ALA Fan Token'in 4 Ekim'deki ...
Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti Toplantıda 25 gündem maddesi görüşüldü
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.