Konyaaltı’nda Türk Sanat Müziği koroları için koristler yetiştirilecek

Konyaaltı Belediyesi, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’ni yaşatmak, sahip çıkmak ve icra edilmesi amacıyla bünyesinde bulunan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları için koristler yetiştirecek. Seçme sınavıyla alınacak koristlerin 1860 yaş aralığında ve Antalya’da yaşıyor olma şartı aranıyor. Eğitimler hafta içi 2 günü geçmeyecek şekilde ve mesai saatleri dışında planlanacak. Eğitimlere katılım zorunlu tutulurken, sınavı kazanan kursiyerlerin bir yıl içerisinde gerçekleşecek konserlerin ve etkinliklerin en az üçte ikisine katılma şartı bulunuyor. Online yapılacak ön başvurular, 10 Ekim’de sona erecek.



“Hayatınıza yeni bir enerji katacaksınız”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Müzik Akademisi’nin yanı sıra koroların da Antalya’da güzel işlere imza atacağını söyledi. Müzik etkinliklerinin Konyaaltı’na çok yakıştığına vurgu yapan Esen, belediye olarak müzik eğitimlerine önem verdiklerini kaydetti. Profesyonel müzisyenler eşliğinde sanata ilgi duyanlar için eğitim programları hazırladıklarını aktaran Başkan Esen, kalitenin her yıl arttığını vurguladı. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları için yapılacak seçmelere gönüllüleri davet eden Esen, “Zamanınız ve ilginiz varsa seçmelere katılmanızı öneririm. İşinde uzman hocalarımızla inanıyorum icra edeceğiniz sanat ile çok daha kaliteli zaman geçirecek, hayatınıza yeni bir enerji katacaksınız” diye konuştu.

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