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Oto galerisinden 3 otomobil ile birlikte kameralar ve kayıt sistemini de çaldılar İz bırakmamak için her şeyi yaptılar 2 otomobili bırakıp biriyle kaçtılar İlçeden gece çalınan 3 otomobil den 2'si sabah il merkezinde farklı sokaklarda bulundu

İHA

Oto galerisinden 3 otomobil ile birlikte kameralar ve kayıt sistemini de çaldılar İz bırakmamak için her şeyi yaptılar 2 otomobili bırakıp biriyle kaçtılar İlçeden gece çalınan 3 otomobil den 2'si sabah il merkezinde farklı sokaklarda bulundu

Antalya’nın Serik ilçesindeki bir galeriden çalınan 3 otomobilden 2’si, Antalya kent merkezinde farklı sokaklarda plakaları sökülmüş şekilde polis ekiplerince bulundu. Hırsızların iş yerinin güvenlik kamera kayıt kutusunu da çaldıkları öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, SerikAntalya karayolu üzerinde otomotiv üzerine işyeri bulunan Mustafa Özkaya’nın gece yarısı park halindeki 3 otomobili, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sabah işe gelen personel arabaların yerinde olmadığını görünce durumu önce Özkaya’ya ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Araçların model ve rengini alan polis, güzergah üzerlerinde gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Araçların Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarından kent merkezine ve Kepez bölgesine geldiğini belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanal Mahallesi ara sokaklarda çalınan 2 otomobile farklı noktalarda plakaları sökülmüş şekilde ulaştı. Ekipler, araçları bırakıp kaşan şüphelileri yakalamak için ise çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir süre sonra çalınan iki otomobilin bulunduğu yere satılması için bırakılan otomobil sahibi ve galericiden görevliler geldi. Olay yeri inceleme ekiplerin parmak izi çalışmasını tamamlamasının ardından otomobiller sahiplerine teslim edildi. Polis ekipleri araçları çalan şüphelileri ve sonuncu otomobili bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Satmak için bıraktığı aracı çalınan Abdi Atar, “Arabayı gece çalmışlar. Arabada takip sistemi vardı. Burada bulunmuş” dedi.

"Kayıt cihazını da götürmüşler"
3 aracı çalınan ve aynı zamanda Serik Otomotivciler Odası Başkanı olan Mustafa Özkaya, sabah iş yerine gelen personelinin 1 aracın yerinde olmadığını söylediğini hatırlattı. Araca personelin birinin binip gittiğini düşünürken, 2 aracın daha yerinde olmadığı fark ettiklerini dile getiren Özkaya, “Polisi aradık. Aracın birinin takip sistemi vardı, Antalya kent merkezinde bulundu. İnşallah diğeri de bulunur. 23.00 sıralarında araçlar polisin kameralarına takılıyor. Şüpheliler camı kıp içeri giriyorlar, dolaptan anahtar ve ruhsatları alarak arabanın üçünü götürüyorlar. Güvenlik kamera kaydımız vardı ama hırsızlar kayıt cihazını da götürmüşler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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