Antalya’da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiası ile ilgili olarak bir adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Konaklı Mahallesinde Y.P. isimli şahsın yabancı uyruklu Türk vatandaşı T.P. isimli karısı ile birlikte ikamet ettikleri evde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda Türk vatandaşı 4 erkek şahsın evde bulunan yabancı uyruklu 4 kadın ile para karşılığında fuhuş yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda yabancı uyruklu 2 kadına fuhuş yaptırıldığı esnada suçüstü yakalandı.

Olayın şüphelileri Y.P. ile T.P. isimli şüpheliler arama esnasında yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu Türk vatandaşı 1 kadın sığınma talebinde bulunmadığını beyan etmesi üzerine serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 1 mağdur kadın ise işlemlerin tamamlanmasına müteakip İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edileceği öğrenildi.

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