Yönetmen Kayiş: Detayların kaybolduğu dünyada sürüklenen insanlar dikkatimi çekiyordu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yönetmen Kayiş: Detayların kaybolduğu dünyada sürüklenen insanlar dikkatimi çekiyordu

DHA

Yönetmen Kayiş: Detayların kaybolduğu dünyada sürüklenen insanlar dikkatimi çekiyordu


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan Emre Kayiş'in 'Anadolu Leoparı' filminin ekibi, söyleşide izleyiciyle buluştu. Kayiş, "Bana göre değerli olan, detayların kaybolduğu dünyada sürüklenen insanlar dikkatimi çekiyordu. Belki onlardan bir tanesi de kendimim diye düşünüyorum. Fikret karakteri, soyu tükenmekte olan, başka bir zamanı temsil eden, değerleri ve hisleri bakımından bu dünyayla senkronize olamayan bir insan" dedi.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan 10 filmden birisi olan Emre Kayiş'in 'Anadolu Leoparı' filmi, dün gece 'Yıldızların Altında 1' sahnesinde seyirciyle buluştu. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği filmde Uğur Polat, İpek Türktan, Tansu Biçer gibi sanatçılar rol aldı. Kayiş, filmde 22 yıldır Ankara Hayvanat Bahçesi'nin müdürlüğünü yapan ve yalnız bir hayat süren Fikret'in hayvanat bahçesinden taşınması gereken leoparın hüzünlü kaderinden hareketle, onunla yazgı birliği içinde olan insanların duygu dünyasını anlattı.
Senaryoyu yazmaya 2015 yılında başladığını söyleyen yönetmen Emre Kayiş, "Yaklaşık 5 senelik uzun bir süreç oldu. O dönem içinde yaşadığım ruh halini nasıl portre edeceğimi düşünüyordum. Yakın zamanda taşınırken eski not defterlerimden birisinde 'Hayvanat bahçesi müdürü leoparı gömüyor' diye not almışım. Zaman zaman aklıma gelen şeyler oluyor. Belirli bir ruh halini belirli bir metaforla birleştirme fikri belki biraz daha sonra ortaya çıkmıştır" dedi.
Politik bir gönderme içeren bir evren oluşturmak istediğini söyleyen Kayiş, "İnsan portrelerini yaratırken içinde yaşadığımız son dönemde inanılmaz teknolojik gelişme bizim gibi coğrafyaların neoliberal politikalarla bu gelişmeye adapte olması, insanın bir kenara itilişi bunun gibi şeyleri sayabilirim. Bana göre değerli olan, detayların kaybolduğu dünyada sürüklenen insanlar dikkatimi çekiyordu. Belki onlardan bir tanesi de kendimim diye düşünüyorum. Fikret karakteri, soyu tükenmekte olan, başka bir zamanı temsil eden, değerleri ve hisleri bakımından bu dünyayla senkronize olamayan bir insan" diye konuştu.
Oynadığı Fikret karakteriyle bir bağ kurduğunu söyleyen filmin oyuncularından Uğur Polat, "O şimdi olmayan Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi o jenerasyon için çok önemli bir mekandı. Şimdi tabi milyonlarca doların gömüldüğü bir çöplük orası. Benim de içerisinde bulunduğum o kuşak artık her biri bir yere savrulmuş, geçmişte çok mücadeleler vermiş, çok idealist anlamda yola çıkmış fakat savrulmuş bir kuşak bu. Biraz da ona özlem ve göndermeydi. Bu projede olmaktan dolayı çok mutluyum. 40'ın üzerinde film çektim ve bu benim için çok özel bir film olarak benimle birlikte yaşayacak" ifadelerini kullandı.
Filmde bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten oyuncu İpek Türktan, "Gamze karakteri, o kuşağı izlemiş ve onun kaybolacağını hisseden, biraz oraya özenen, bu yüzden kendi neslinin de tükendiğine inanan bir karakter. Benim için çok önemli ve özel bir karakterdi canlandırdığım karakter" ifadelerini kullandı.
Filmi izlerken aslında tedirgin olduğunu söyleyen Tansu Biçer, "Savcı karakteri ilginç karakterdi benim açımdan. Daha önce de savcı oynadım ve ona hiç benzemiyor. Hikayeler anlatan, botanikle ilgilenen, kendi dünyası olan bir karakter. Kesinlikle geldiği yeri unutmamış birisi. Benim için de çok eğlenceliydi. Sinemada uzun monologlar oynamak çok zor şeyler. Onları deneyimliyor olmak güzeldi. İzlerken tedirgindim aslında" dedi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-10-06 14:52:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 suç kaydı bulunan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER 30 suç kaydı bulunan şahıs JASAT ekiplerinden ...
Antalya’da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya’da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
TOBB ve Visa’dan 1 buçuk milyon KOBİ’ye dijital dönüşüm daveti ATSO Başkanı Çetin: “KOBİ’ler dijitalleşme konusundaki tüm ihtiyacını Akıllı KOBİ platformunda karşılayacak”
YEREL HABERLER TOBB ve Visa’dan 1 buçuk milyon KOBİ’ye dijital ...
Oto galerisinden 3 otomobil ile birlikte kameralar ve kayıt sistemini de çaldılar İz bırakmamak için her şeyi yaptılar 2 otomobili bırakıp biriyle kaçtılar İlçeden gece çalınan 3 otomobil den 2'si sabah il merkezinde farklı sokaklarda bulundu
YEREL HABERLER Oto galerisinden 3 otomobil ile birlikte kameralar ve ...
Altın Portakal heyecanı ilçelere taşınıyor
YEREL HABERLER Altın Portakal heyecanı ilçelere taşınıyor
Yangından etkilenen bölgelere altyapı çalışması
YEREL HABERLER Yangından etkilenen bölgelere altyapı çalışması
Rektör Özkan tropikal meyve hasatına katıldı Pitaya meyvesinin hasadını Rektör Özkan gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Rektör Özkan tropikal meyve hasatına katıldı Pitaya ...
Devlet korumasına alınan bir çocuğunu vermemek için 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Devlet korumasına alınan bir çocuğunu vermemek için 4 ...
15 bin TL değerinde 3 dinamo çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER 15 bin TL değerinde 3 dinamo çalan şüpheliler ...
'Kocam parası için öldürüldü'
YEREL HABERLER 'Kocam parası için öldürüldü'
Antalyaspor, Nuri Şahin ilk antrenmanını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Antalyaspor, Nuri Şahin ilk antrenmanını ...
Eşiyle birlikte yazdıkları filmle Altın Portakal'da yarışıyorlar
YEREL HABERLER Eşiyle birlikte yazdıkları filmle Altın Portakal'da ...
Konyaaltı’nda Türk Sanat Müziği koroları için koristler yetiştirilecek
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda Türk Sanat Müziği koroları için ...
Söyleşiler ve film gösterimleri ile devam eden festivale ilgi büyük
YEREL HABERLER Söyleşiler ve film gösterimleri ile devam eden ...
Serbest dalışta ilk günün şampiyonları madalyalarını aldı
YEREL HABERLER Serbest dalışta ilk günün şampiyonları madalyalarını ...
El freni çekilmeyen otomobil, 4 öğrenciye çarptı
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen otomobil, 4 öğrenciye çarptı
Ankara protokolüne YÖREX daveti
YEREL HABERLER Ankara protokolüne YÖREX daveti
82 yaşında kayığına binip küreklere asılıyor, her gün denizde satış yapıyor
YEREL HABERLER 82 yaşında kayığına binip küreklere asılıyor, her gün ...
Park halindeki tıra çarpan sağlık memuru yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Park halindeki tıra çarpan sağlık memuru yaşamını ...
İnternet üzerindeki alışveriş sitelerinde 27 kişiyi dolandıran 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İnternet üzerindeki alışveriş sitelerinde 27 kişiyi ...
El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unuttu, otomobil öğrencilere ...
Alanya Belediyesi’nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon lira
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nin 2022 tahmini bütçesi 695 milyon ...
Oyuncu Nihal Yalçın: Zuhal'e ilk filmim gözüyle bakıyorum
YEREL HABERLER Oyuncu Nihal Yalçın: Zuhal'e ilk filmim gözüyle ...
İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında Ortaokul öğrencisi Cesur’un ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bisikletiyle yola çıkan 14 yaşındaki öğrenci, iki aracın çarpması sonucu metrelerce savruldu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.