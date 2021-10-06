Serik Belediyespor - Bodrumspor: 2-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Yakup Özhan, Selim Şenöz, Ozan Burak Akduman

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Çınar Tarhan, Burak Göksel (Dk.81 Ergün Nazlı), Ahmet Abdullah Çakmak (Dk.64 Atakan Arslan), Ferdi Konak (Dk.46 İbrahim Hırçın), Yusuf Onur Arıkan, Ahmet Şahbaz, Sebahattin Usta, Yusuf Çelik, Burak Sürmeli, Fuat Bavuk

BODRUMSPOR: Ali Türkan, Ali Eren İyican, Erkan Değişmez (Dk.72 Sergen Yatağan), Süleyman Özdamar, Yekta Kurtuluş (Dk.64 Berk İsmail Ünsal), Samet Yalçın (Dk.79 Oğuzhan Doğan), Harun Kavaklıdere, Ömar İmeri (Dk.72 Süleyman Güneş), Üzeyir Ergün, Muhammet Aran, Celal Dumanlı (Dk.46 Bahadır Erol)

GOLLER: Dk.3 Fuat Bavuk, Dk.78 Yusuf Çelik (Serik Belediyespor), Dk.38 Harun Kavaklıdere (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Süleyman Özdamar, Bahadır Erol, Harun Kavaklıdere, Sergen Yatağan (Bodrumspor)

KIRMIZI KARTLAR: Fuat Bavuk (Serik Belediyespor), Ali Eren İyican, Oğuzhan Doğan (Bodrumspor)

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'un 6'ncı haftasında oynanan maçta Serik Belediyespor, sahasında Bodrumspor'u 2-1 yendi.

3'üncü dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında topla buluşan Fuat Bavuk, topu filelere gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada Bodrumspor atağında Harun Kavaklıdere'nin golüyle skorda eşitlik sağlandı: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

78'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında topla buluşan Yusuf Çelik, topu filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Serik Belediyespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-10-06 18:01:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.