Antalya'da “Sahil Rüzgarı-2” operasyonu: 14 gözaltı

Organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden şahıslara yönelik Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki 9 ilde eş zamanlı düzenlen “Sahil Rüzgarı2” operasyonunda Antalya'da 14 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu kentlerde organize suç örgütü faaliyetinde bulunan ve bunlara silah temini ettikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanması için Ege ve Akdeniz Bölgesinde 9 ili kapsayacak şekilde 'Sahil Rüzgarı2' adlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamına Antalya’da toplamda haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheli şahıstan 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 6 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 3 adet av tüfeği, 12 adet av fişeği, 26 adet fişek, 1 adet sallama tabir edilen kesici alet, uyuşturucu madde kullanımına yarar 10 adet aparat (payp/bong, yaklaşık 7 gram metamfetamin, 1 yaprak a4 kâğıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon anları ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

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