`Sahil Rüzgarı-2´ operasyonunda Antalya'da 14 gözaltı



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - EGE ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu kapsamında, Antalya'da 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, `Sahil Rüzgarı-2´ operasyonu kapsamında Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve silah ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14´ü yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 3 av tüfeği, 26 fişek, kesici alet, yaklaşık 7 gram metamfetamin, 1 yaprak A4 kâğıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Firar ettiği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-10-06 20:23:03



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