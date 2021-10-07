Rektör Özkan, Rusya’nın çeşitli üniversitelerinden gelen rektörlerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özkan, Rusya’nın çeşitli üniversitelerinden gelen rektörlerle bir araya geldi

İHA

Rektör Özkan, Rusya’nın çeşitli üniversitelerinden gelen rektörlerle bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rusya’dan gelen üniversitelerin rektörleri ile görüştü. Prof. Dr. Özkan, üniversitelerle birçok alanda iş birliğini artırmak için hazır olduklarını söyledi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rusya’dan inceleme gezisi için Antalya’ya gelen 20 üniversitenin rektör, rektör yardımcıları ve dekanlarının yer aldığı heyet ile görüştü. Senato Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel ve Genel Sekreter Ali Evren İmre katıldı.

“İş birliklerimizi geliştirmeliyiz”
Akdeniz Üniversitesi hakkında bilgiler veren Rektör Özkan, “Antalya, turizm ve tarım konusunda ülkemizde ön planda olan bir şehir. Biz de üniversite olarak bu iki alana nitelikli iş gücü yetiştiriyoruz, bilimsel araştırmalarla da bu sektörlere destek veriyoruz. Ayrıca üniversitemizde mühendislik, mimarlık ve tıp dahil hemen hemen her alanda kaliteli bir eğitim veriliyor. Sağlık turizminde de çok önemli bir merkez konumundayız. Avrupa’da en fazla karaciğer ve böbrek nakli yapılan merkeziz. Ayrıca yüz, çift kol ve rahim nakli gibi Türkiye’de hatta dünyada ilk olan operasyonlara da imza attık” dedi.

“Eğitimde iş birliğinin potansiyeli büyük”
Rusya’nın hem turizm, hem tarım alanında Antalya’nın en önemli ticari ortağı olduğunu, sağlık turizmi için de çok sayıda Rus vatandaşının Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ni tercih ettiğini belirten Rektör Özkan, üniversiteler arasında yapılacak iş birliklerinin büyük bir potansiyel taşıdığını kaydetti. Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Eğitim alanında uluslararası düzeyde bilgi alışverişi, yeni dünya düzeninde artık daha da büyük önem arz ediyor. Rusya’da bulunan üniversiteler ile özellikle sağlık turizminde, savunma sanayiinde, turizmde ve güzel sanatlar alanında iş birliklerimizi daha geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
Misafir rektörlerden gelen iş birliği protokolleri tekliflerine de olumlu yanıt veren Rektör Özkan, “Turizm ve tarım alanında olan iş birliklerimizi daha da artırarak eğitim alanında da önemli iş birliklerine imza atarsak herkes kazançlı çıkacaktır” şeklinde konuştu. Rektör Özkan, Novosibirsk Pedagoji Üniversitesi Rektörü Andrey Shindelov, Tümen Devlet Üniversitesi Rektörü Elena Ermakova, St. Petersburg Yönetim Teknolojileri ve Ekonomi Üniversitesi Rektörü Oleg Smeshko ve Novgorod Devlet Üniversitesi Rektörü Yuri Daneikin’e üniversite kampüsünde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

`Sahil Rüzgarı-2´ operasyonunda Antalya'da 14 gözaltı
YEREL HABERLER `Sahil Rüzgarı-2´ operasyonunda Antalya'da 14 gözaltı
Manavgat’ta 237 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Manavgat’ta 237 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ...
Uluslararası Dünya Barış Kupası başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Dünya Barış Kupası başladı
Antalya'da “Sahil Rüzgarı-2” operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da “Sahil Rüzgarı-2” operasyonu: 14 gözaltı
Antalya Havalimanı'nda 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda 4 kilogram metamfetamin ele ...
Serik Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan ...
Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu Olay, komşuların gelen kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü ...
Antalya’da piyasaya sürülmek istenen 8 kilo 800 gram eroin yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da piyasaya sürülmek istenen 8 kilo 800 gram ...
Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi
Kasten öldürme suçundan 10 yıl 2 ay cezası olan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kasten öldürme suçundan 10 yıl 2 ay cezası olan zanlı ...
Kırmızı ışıkta durmak için el frenini çekince refüje çıktı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta durmak için el frenini çekince refüje ...
Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu
Kumluca’da yüzme yarışı düzenlendi
YEREL HABERLER Kumluca’da yüzme yarışı düzenlendi
Kepez'de kanser taramaları başladı Kanser farkındalığı için pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı
YEREL HABERLER Kepez'de kanser taramaları başladı Kanser ...
Yönetmen Kayiş: Detayların kaybolduğu dünyada sürüklenen insanlar dikkatimi çekiyordu
YEREL HABERLER Yönetmen Kayiş: Detayların kaybolduğu dünyada ...
30 suç kaydı bulunan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER 30 suç kaydı bulunan şahıs JASAT ekiplerinden ...
Antalya’da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya’da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
TOBB ve Visa’dan 1 buçuk milyon KOBİ’ye dijital dönüşüm daveti ATSO Başkanı Çetin: “KOBİ’ler dijitalleşme konusundaki tüm ihtiyacını Akıllı KOBİ platformunda karşılayacak”
YEREL HABERLER TOBB ve Visa’dan 1 buçuk milyon KOBİ’ye dijital ...
Oto galerisinden 3 otomobil ile birlikte kameralar ve kayıt sistemini de çaldılar İz bırakmamak için her şeyi yaptılar 2 otomobili bırakıp biriyle kaçtılar İlçeden gece çalınan 3 otomobil den 2'si sabah il merkezinde farklı sokaklarda bulundu
YEREL HABERLER Oto galerisinden 3 otomobil ile birlikte kameralar ve ...
Altın Portakal heyecanı ilçelere taşınıyor
YEREL HABERLER Altın Portakal heyecanı ilçelere taşınıyor
Yangından etkilenen bölgelere altyapı çalışması
YEREL HABERLER Yangından etkilenen bölgelere altyapı çalışması
Rektör Özkan tropikal meyve hasatına katıldı Pitaya meyvesinin hasadını Rektör Özkan gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Rektör Özkan tropikal meyve hasatına katıldı Pitaya ...
Devlet korumasına alınan bir çocuğunu vermemek için 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Devlet korumasına alınan bir çocuğunu vermemek için 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.