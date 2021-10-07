Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milyonerden gelen teklif, vasiyet bozdurdu Toz bile konduramadığı otomobillerini kullanmayıp fabrikadan çıktığı şekilde muhafaza eden adam, milyonerden gelen teklife hayır diyemedi Ayakkabılarını çıkartıp bindiği otomobillerinin satılmaması için çocuklarına vasiyet veren adam, 1994 model Doğan SLX iki otomobilinden birini, 130 bin liraya sattı Milyoner Murat Tokmak: “Brandayı açılınca resmen aşık oldum arabalara. Turkuaz olanı da alacağım” Abdullah Şimşek: “Alamaz diye o fiyatı söyledim, ‘tamam’ deyince de sözümden dönemedim”

İHA

Milyonerden gelen teklif, vasiyet bozdurdu Toz bile konduramadığı otomobillerini kullanmayıp fabrikadan çıktığı şekilde muhafaza eden adam, milyonerden gelen teklife hayır diyemedi Ayakkabılarını çıkartıp bindiği otomobillerinin satılmaması için çocuklarına vasiyet veren adam, 1994 model Doğan SLX iki otomobilinden birini, 130 bin liraya sattı Milyoner Murat Tokmak: “Brandayı açılınca resmen aşık oldum arabalara. Turkuaz olanı da alacağım” Abdullah Şimşek: “Alamaz diye o fiyatı söyledim, ‘tamam’ deyince de sözümden dönemedim”

Antalya’da, fabrikadan çıktığı haliyle satın aldığı 1994 model Doğan SLX model 2 otomobiline gözü gibi bakıp aldığı günden bu yana hiç kullanmayan, muayeneye bile çekici ile gönderen Abdullah Şimşek, şans oyunu talihlisi Murat Tokmak’tan turkuaz renkli aracı için gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi. Daha önce çocuklarına aracın satılmaması için vasiyet veren Şimşek, “Alamaz diye o fiyatı söyledim. ‘Tamam’ deyince de sözümden dönemedim” dedi.
Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı. Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı. Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyor.

Çocuklarına ‘satılmasın’ diye vasiyet etmişti
Şimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirtip, “Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler. Bana değer vermediklerini sayarım” sözlerini sarf etmişti.

3 ay boyunca ‘satmamalırım’ çekişmesi
Son olarak, ilginç araba sevdasını haberlerden takip eden şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, araçları görmek için Abdullah Şimşek’i ziyaret etti. Tokmak, otomobilleri görür görmez çok beğendi ve Şimşek’e bordo olan aracı almak istediğini söyledi. İkili arasında 3 ay boyunca ‘satmamalırım’ çekişmesi sonucu, Şimşek aracına normal değerinin üstünde 130 bin lira değer biçti. Tokmak ise fiyatı hemen kabul edip, aracı çekiciye yükleyip noterin yolunu tuttu.

“Branda açılınca arabalara resmen aşık oldum”
Aracını işyerinin garajında muhafaza eden Murat Tokmak, Şimşek ile aralarında geçen o diyalogları, “Brandayı dayı açınca resmen aşık oldum arabalara. ‘Bunun bir tanesini bana ver’ dedim, ‘satmam’ diye çok kez söyledi. 23 ay bu şekilde mücadele etti ama en sonunda kıramadı. Baya yüksek bir para istedi. Ben yeğeninsem bu parayı veriyorum, arabayı çekiciye yüklüyorum dedim. Parayı masasının üstüne, arabayı da çekiciye koyduk geçtik. Bize maliyeti 130 bin lira oldu” sözleriyle anlattı.

“Turkuazı da almayı düşünüyorum”
Satın aldığı otomobili satmayı düşünmediğini ifade eden Tokmak, “Ben de bunun değeri yok. Satmayı düşünmüyorum açıkçası. Bu arabayla ilgili çok güzel projelerim var. Hatasız, boyasız, dayıdan bize hatıra. Kırmadı bizi, çok teşekkür ediyorum. Turkuazı da almayı düşünüyorum” dedi.

“Alamaz diye o fiyatı verdim, sözümden de dönemedim”
Abdullah Şimşek ise ‘hiçbir zaman satmayacağım’ dediği otomobillerinden birini verdiği sözü çiğnememek adına satmak zorunda kaldığını belirterek, “En son çay içmeye gittim. Baş başa kaldık. Bordo arabayı istediğini söyledi. Alamaz diye bu fiyatı söyledim ama ‘tamam araba benim’ deyince, sözümden dönemedim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Manavgat'ta konser verdi
YEREL HABERLER Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Manavgat'ta ...
Sezonun ilk çilek fideleri toprakla buluştu 4 bin 500 dekar alanda 20 bin ton çilek hasadı hedefleniyor Çilek üreticisi Peker: “Bu sene çilek fiyatları 13-15 TL civarında olursa zarar etmeyiz”
YEREL HABERLER Sezonun ilk çilek fideleri toprakla buluştu 4 bin 500 ...
Cipin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Cip sürücüsü, arkasına bile bakmadan yaralıyı bırakıp olay yerinden kaçtı, o anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Cipin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce ...
Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; aileye hayatı zehir etti
YEREL HABERLER Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, ...
Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
YEREL HABERLER Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ikinci ...
(ÖZEL) Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel cevabı, oyuncularımız sahada verecektir
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sadettin Saran: Olympiakos başkanına en güzel ...
FT Antalyaspor’da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER FT Antalyaspor’da, DG Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Rektör Özkan, Rusya’nın çeşitli üniversitelerinden gelen rektörlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Özkan, Rusya’nın çeşitli üniversitelerinden ...
`Sahil Rüzgarı-2´ operasyonunda Antalya'da 14 gözaltı
YEREL HABERLER `Sahil Rüzgarı-2´ operasyonunda Antalya'da 14 gözaltı
Manavgat’ta 237 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Manavgat’ta 237 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ...
Uluslararası Dünya Barış Kupası başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Dünya Barış Kupası başladı
Antalya'da “Sahil Rüzgarı-2” operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da “Sahil Rüzgarı-2” operasyonu: 14 gözaltı
Antalya Havalimanı'nda 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda 4 kilogram metamfetamin ele ...
Serik Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Bodrumspor: 2-1
Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan ...
Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu Olay, komşuların gelen kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü ...
Antalya’da piyasaya sürülmek istenen 8 kilo 800 gram eroin yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da piyasaya sürülmek istenen 8 kilo 800 gram ...
Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi
Kasten öldürme suçundan 10 yıl 2 ay cezası olan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kasten öldürme suçundan 10 yıl 2 ay cezası olan zanlı ...
Kırmızı ışıkta durmak için el frenini çekince refüje çıktı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta durmak için el frenini çekince refüje ...
Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu
Kumluca’da yüzme yarışı düzenlendi
YEREL HABERLER Kumluca’da yüzme yarışı düzenlendi
Kepez'de kanser taramaları başladı Kanser farkındalığı için pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı
YEREL HABERLER Kepez'de kanser taramaları başladı Kanser ...
Yönetmen Kayiş: Detayların kaybolduğu dünyada sürüklenen insanlar dikkatimi çekiyordu
YEREL HABERLER Yönetmen Kayiş: Detayların kaybolduğu dünyada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.