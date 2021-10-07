U17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye grup ikincisi oldu

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Ömer KARÇA / MANAVGAT (Antalya), (DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 5'inci Grup'taki ikinci maçında Türkiye U17 Kadın Milli Takımı, Letonya ile 2-2 berabere kaldı.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde U17 Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında Letonya ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan U17 Milli Takımı, 68'inci dakikada İrem Ekiz'in attığı golle 1-0 öne geçti. Letonya 72'nci dakikada Santa Sanija Vuskane'nin golüyle beraberliği yakaladı. Letonya'nın golünden 1 dakika sonra gelişen atakta U17 Milli Takımı Pınarsu Cılız'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılıklı ataklarla geçen uzatma dakikalarında Letonya'nın ilk golüne adını yazdıran Santa Sanija Vuskane, 90+5'te kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Turnuvada 2 beraberlikle 2 puan toplayan U17 Milli Takımı grubu ikinci sırada bitirdi. Grup birincisi Romanya 4 puanla ikinci tura yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-10-07 12:19:43



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