Yönetmen kardeş, yapımcı ağabey Altın Portakal'da



Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan Necip Çağhan Özdemir'in 'Bembeyaz' filminin ekibi, söyleşide izleyiciyle buluştu. Filmin yapımcılığını ağabeyi Ahmet Berk Özdemir'in yaptığını söyleyen Yönetmen Özdemir, "Ağabeyime teşekkür etmek isterim. Kendisinin işi sinema olmamasına rağmen bana destek çıktı" dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan 10 filmden biri olan Necip Çağhan Özdemir'in 'Bembeyaz' filmi, dün akşam, 'Yıldızların Altında 1' sahnesinde seyirciyle buluştu. Mert Fırat, Ece Çeşmioğlu, İnanç Konukçu, Rıza Akın, Kubilay Tunçer, Esra Ergün, Sarp Tanış gibi isimlerin yer aldığı filme izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Filmin yapımcılığını ise yönetmen Necip Çağhan Özdemir'in ağabeyi Ahmet Berk Özdemir yaptı. Öte yandan filmin gösterimine Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

Filmin sürecinin uzun olduğunu söyleyen yönetmen Necip Çağhan Özdemir, "Senaryo 2018 yıllarının sonunda bitmişti. Çekim süreci de 2019 başlarında bitti, daha sonra uzun bir kurgu süreci oldu. Tam filmi festivallerde açıyoruz derken pandemi dünyayı sardı ve iş bugüne kadar geldi. Açıkçası bu kadar zaman geçtikten sonra insanın çok da hissettikleri kalmıyor. Hatırladığım kadarıyla zorlu ama bizi mutlu eden bir süreç olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Sinemada hikaye anlatmaya çalışan insanlar olduklarını söyleyen Özdemir, "20 yaşımdan bu yana senaryolar, hikayeler yazıyorum. Bu süreçte insanın okuduğu kitaplar, izlediği filmler, dünyaya, insana bakışını bir şekilde şekillendiriyor düşündüğü şeyler. Bende daha çok insanın derinliklerini inceleyen, insanın içerisinde derin çatışmalar bulan hikayeleri daha da sevdiğimi fark ettim" diye konuştu.

' BU YIL ÇOK SIKI FİLMLER İZLİYORUZ'

Altın Portakal Film Festivali'ne ilk defa katıldığını belirten Özdemir, "Bu yıl çok sıkı filmler izliyoruz. Bunların çok büyük çoğunluğu dünyanın çok önemli festivallerinde açılış yapmış filmler. Bu sanırım 2020 sonrasında dünya sinemasının da gittiği bir nokta. Anti kahramanlar sanırım bize daha gerçek geliyor. İdealize edilmemiş kahramanlarda daha gerçeklik buluyoruz. Her zaman sevmek zorunda değiliz bazen de sevmiyoruz" dedi.

YAPIMCI AĞABEYE TEŞEKKÜR

Ağabeyine teşekkür eden Özdemir, "Kurgu aşamasında Vural karakterinin ailesiyle olan ilişkisinden çok olay örgüsünü takip etmesi dolayısıyla bazı sahneler çıkmak zorunda kaldı. Ağabeyime teşekkür etmek isterim. Kendisinin işi sinema olmamasına rağmen bana destek çıktı ve birlikte çalıştık. Yapımcılık tecrübesi daha önce olmamasına rağmen diğer yapımcılarla birlikte biz bir birliktelik oluşturmuş olduk" diye konuştu.

'İNANILMAZ ŞEYLER YAZMAYA BAŞLADI'

Daha önce kardeşiyle birlikte film çekeceklerine dair düşüncesi olmadığını söyleyen yapımcı Ahmet Berk Özdemir ise "Hayalimde hiç Çağan'la beraber film çekeriz diye düşünce yoktu. Çağan üniversite sonrasında sinemaya yönelip inanılmaz şeyler yazmaya başladı. Bembeyaz'ın senaryosunu ilk gönderdiğinde elimden bırakamadım. 'Biz bunu gerçekten yapmalıyız' dedim. Umarım devamını getireceğiz. Aslında bir yapımcı ticari bakar bu işe. Film sonrasında eşimle konuştum. Tuvalette insanlar kendi aralarında 'Film çok etkileyiciydi ama sonunu anlamadım' diye konuşuyormuş. Bizim de ulaşmak istediğimiz şey buydu. İnsanlar çok keyifli bir film izlesinler, sürükleyici olsun sıkılmasınlar. Ama gerçek anlamda sinema gözüyle bakan insanlar 'Evet ben burada bir şeyler buldum' diyebilsin istiyoruz" dedi.

Filmde bulunduğu için mutlu olduğunu belirten oyunculardan Kubilay Tunçer, "Zaten tutarlı, güzel bir senaryoydu. Herhangi bir senaryoda bir karaktere bürünmek istediğiniz zaman onun çalışmalarını zaten yapıyorsunuz. Bunun için özel olarak kendi iç dünyasında fazla kalmış bir karakterdi. Ama empatik bir adam. O adamın kendi içine çok fokus birisi olması beni harekete geçirdi" diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-10-07 12:56:47



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