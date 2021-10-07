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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Portakal Film Festivali 4 günü geride bıraktı

İHA

Altın Portakal Film Festivali 4 günü geride bıraktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festivalde dün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan “Okul Tıraşı” filminin söyleşisi düzenlendi. Söyleşide yönetmen Ferit Karahan, senarist Gülistan Acet, yapımcı Kanat Doğramacı, oyuncular Samet Yıldız, Cansu Fırıncı ve Melih Selçuk izleyicilerin sorularını yanıtladılar.

“Polisiye film yapmak istedik”
Yönetmen Ferit Karahan, “Filmi 2009 yılında yazmaya başladım. Ben 90’lı yıllarda Ağrı’da yatılı okul okudum. Oraya dair bir hikâyeyi anlatmak istiyordum. 2012’de Gülistan’la bir çalışma daha yaptık ama o dönem öğretmenler ve okulla mesafemi ayarlayamıyordum açıkçası. Yatılı okuldan nefret ediyordum. Çok travmatik geçmişti benim için. Gülistan bir süre yalnız çalıştı. 2014’te tekrar yazmaya başladık, ama daha komik bir senaryo ortaya çıktı. Onu da çok beğenmedik ama yazdığımız en iyi versiyon buydu. 2015’te özellikle ISID’in ve çatışmaların yoğun olduğu dönemde bir anda ben o hissiyata girdim. Bir gün Gülistan’la evde yemek yaparken, aslında baskı atmosferinde yalanın bir direniş biçimi olduğunu konuştuk. Onun üzerine bir polisiye film yapmak istedik. Sonra oturup 4850 sahne yazdık birer cümleyle. 6 günde yazdık 7. günde de düzeltmeleri yaptık. Kısacası 7 yıl 7 gün gibi bir sürede oluştu senaryo” dedi. “Anadolu Leoparı” filminin söyleşisi yönetmen Emre Kayiş, oyuncular Uğur Polat, Tansu Biçer, İpek Türktan, yapımcılar Olena Yershova Yıldız, Kanat Doğramacı ve Büke Akşehirli’nin katılımıyla gerçekleşti.

“İlgimi çekiyordu”
Anadolu Leoparı filmi Yönetmeni Emre Kayiş, “Bana göre değerli detayların kaybolduğu dünyada sürüklenen insanlar ilgimi çekiyordu, belki onlardan bir tanesi de kendimim diye düşünüyorum. Soyu tükenmekte olan, değerleri ve hisleri bakımından başka bir zamanı temsil eden, bu dünyayla senkronize olamayan bir insanı merkeze yerleştirmek, Ankara için önemli bir sembol olan hayvanat bahçesi ile bir mikro kozmos kurarak, politik tarafında da dair belirli bir gönderme içeren bir evren oluşturmak istedim” dedi.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yönetmen Necip Çağhan Özdemir imzalı “Bembeyaz” filmi ile Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun yönettikleri “Birlikte Öleceğiz” filmi Türkiye’deki ilk gösterimlerini festival kapsamında gerçekleştirdiler. “Bembeyaz” filminin gösterimine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer de katıldı.

“Yetiştirme yurdunda kalan kızlar”
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Clio Barnard’ın yazıp yönettiği “Ali ve Ava / Ali & Ava” ve Fred Baillif’in Berlin Film Festivali’nde gençlik ödülünün sahibi filmi “Aile / The Fam” gösterildi. “Aile / The Fam” filminin gösterimi sonrasında izleyiciyle buluşan yönetmen Fred Baillif, gençleri koruma amacıyla inşa edilen sistemin sorunlarını açık yüreklilikle gözler önüne serdiği filmi için, “Ben ne kadar iyi yazarsam yazayım bu hikayeyi içeriden bilen oyuncularla çalışmam gerektiği için profesyonel olmayan oyuncularla çalıştım. Filmin ve oyuncuların hazırlanma süreci iki yılı buldu. Oyuncuların neredeyse tamamı sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığım yetiştirme yurdunda kalan kızlar” diye konuştu.

“Koşulları zor”
Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinden “Vatansız” gösterimi sonrasında yönetmen Esra Yıldız ile Engin Palabıyık moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi. Esra Yıldız, “Biliyorsunuz, belgesel film yapmanın koşulları çok zor. Yıllar geçiyor aynı meseleler devam ediyor; basın özgürlüğü, göç konusu, yabancılara karşı bakış açısı Benim filmi bitirip bitirip bıraktığım zamandan sonra bile, aslında bugün bunlar çok daha fazla tartışılıyor” dedi.

“Festivalde Bugün”
Festival güne Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Bembeyaz” filmiyle yarışan Necip Çağhan Özdemir’in ekibiyle birlikte katılacağı, saat 11.00’da Balerin Cafe’de gerçekleşecek söyleşi ile başlayacak. Saat 12.00’da ise Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu ekibiyle birlikte “Birlikte Öleceğiz” filminin söyleşisi için Balerin Cafe’de olacak.
Festivalde bugün yarışma filmlerinin gösterimleri sona erecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Ali Tansu Turhan’ın sinemaya içeriden bakan bir hikaye anlattığı, seyirciyi hayatın mı filmlere, filmlerin mi hayata etki ettiği sorusu üzerine düşündürdüğü filmi “Diyalog” 19.15’te, babasının cenazesi için geldiği kasabada işlenen cinayete tanık olan bir adamı konu alan, Tayfun Pirselimoğlu imzalı “Kerr” 21.45’te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyici ile buluşacak. “Diyalog” 19.30’da, “Kerr” 22.00’da AKM Aspendos salonunda da gösterilecek.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Levan Koguashvili’nin bir çeteyle başı dertte olan oğluna yardım etmek için Tiflis’ten Brooklyn’e seyahate eden eski güreşçi Kakhi’nin hikâyesini anlattığı, Tribeca Film Festivali’nden En İyi Film, En İyi Senaryo ve başroldeki Levan Tedaishvili’ne En İyi Oyuncu ödülü kazandıran filmi “4. Sokaktaki Pansiyon / Brighton 4th” 19.15’te, Manuel Nieto Zas'ın Cannes Film Festivali’nde Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen, çağdaş Uruguay'ın ekonomik ve sosyal karşıtlıklarına iki adamın dostlukları aracılığıyla baktığı, sınıf ve vicdan üzerine filmi “İşçi ve Patron / The Employer And The Employee” 21:45’te Türkiye’de ilk kez Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında izleyici karşısına çıkacak. 4. “Sokaktaki Pansiyon / Brighton 4th” filminin gösterimi sonrasında yönetmen Levan Koguashvili’nin katılımıyla söyleşi yapılacak.

Didem Şahin’in kişisel tarihinden yola çıkarak oluşturduğu ve göç olgusuna öznel bir yaklaşım sunduğu “Acı ve Tatlı” 19.15’te, Tayfun Belet’in Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nın masalsı atmosferinden bugün geldiği hâli gözler önüne serdiği belgeseli “Unkapanı: Bitmeyen Masal” 21.45’te Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz izlenebilecek. Belgesel film gösterimleri sonrasında Didem Şahin ve Tayfun Belet seyircilerin sorularını yanıtlamak üzere açık hava sinemasında olacaklar. Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerde bugün Emin Alper ve Senem Erdine, Aslı Ildır moderatörlüğünde “Sinematek ve Seyir Kültürü” üzerine bir sohbet gerçekleştirecekler.

“Forum+ Etkinliklerinde bugün”
Forum+ kapsamında saat 11.30’da yapımcılara eğitim, proje geliştirme, ağ kurma olanağı sağlayan EAVE ve Kültür için Alan işbirliğiyle lvaro Vega tarafından verilecek “Pazarlama ve İzleyici Kitlesi Oluşturma” atölyesinde, filmlerin çekim aşamasından vizyon sürecine uzanan tanıtım planı üzerine konuşulacak. “İnci Küpeli Kız”, “Uğultulu Tepeler” gibi eserleri sinemaya uyarlayan ve BAFTA adaylığı bulunan senarist Olivia Hetreed, saat 14.30’da bir ustalık sınıfı ile Forum+’nın konuğu olacak. Kitap uyarlamaları üzerine “Edebi Eserleri Perdeye Uyarlama” başlığı altında Kültür için Alan işbirliğiyle zoom üzerinden gerçekleşecek konuşmada Türkiye edebiyatına da değinilecek.

“Festivalde yarın gerçekleşecek gösterimler”
Festivalde yarışma filmlerinin sona ermesiyle birlikte Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 açık hava sinemalarında festivalin Özel Gösterimler bölümünde yer alan filmler izleyiciyle buluşacak.
Audrey Diwan’ın Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan Ödülü ile dönen filmi “Kürtaj / Happening” 19.15’te, Ryûsuke Hamaguchi’nin bu yıl Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve FIPRESCI ödülleri kazanan filmi “Drive My Car” 21.45’te Türkiye’de ilk kez Antalya’da Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında gösterilecek. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan Mia HansenLve’ın son filmi “Bergman Adası / Bergman Island” Türkiye’de ilk kez 19.15’te, usta yönetmen Asghar Farhadi’nin yıllar sonra İran’a dönüp Farsça çektiği, Cannes Film Festivali Jüri Büyük Ödülü’nü alan yeni filmi “Kahraman / A Hero” 21.45’te Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında izleyici ile buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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