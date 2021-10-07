Tomruk yüklü kamyon, cenaze aracına çarpıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde freni boşalan tomruk yüklü kamyon, cenaze aracına çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, GündoğmuşAkseki karayolu Güneycik Mahallesi Kındıra mevkiinde meydana geldi. Akseki'ye seyir halindeki Süleyman K.’nın kullandığı 15 EP 245 plakalı tomruk yüklü kamyon, rampada freninin boşalması sonucu aynı yönde ilerleyen cenaze aracına çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkarılan sürücüsü Süleyman K., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği aynı noktada cumartesi akşamı koyun yüklü kamyon devrilmiş, 2 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.