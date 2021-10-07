Festivalde sosyal etkileşim var

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, düzenledikleri Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nin, tecrübe paylaşımı ve sosyal etkileşim adına kıymetli bir iş olduğunu söyledi.

Başkan Hakan Tütüncü, Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’ne katılan 43 kadın kooperatifinin üyelerini belediye binasında misafir etti. Belediye yemekhanesinde verilen kahvaltıda emekçi kadınlarla bir araya gelen Başkan Hakan Tütüncü, kooperatif ve festivalle ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Tütüncü, Kepez ilçesinde kadın kooperatiflerinin kurulmasına 2019’da karar verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye'de çok güzel kadın kooperatifi örnekleri vardı. Bu güzel örneklerle birlikte devlet, kooperatif kurmak isteyenlere birçok imkân da sunuyordu. Hanımefendiler, o imkânları ya bilmiyor ya da biliyor kullanamıyorlardı. Emeğini ekonomik bir değere dönüştürme gayretinde olan hanımefendilere, kooperatifçilikte bir ufuk açalım istedik. 2019 yılının 13 Temmuz’unda artık ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk ve yola koyulduk. Geldiğimiz noktada yeni kooperatifler kuruldu, onlara imkânlar sağladık ve işte bu günlere geldik.”



Kadının elinin değdiği yer cennetten bir köşe

İmkân sağladıkları kadın kooperatiflerinin ilçenin değişik noktalarında heyecanla çalıştıklarını aktaran Tütüncü, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “ Kuruluşlarına destek verdiğimiz kadın kooperatiflerimize, sosyal faydalar da sağladık. Ekonomik değer, birlik ve beraberlik içerisinde farklı bir halde berekete dönüşüyor. Bu zaten en temel hedefimizdi. Ama bunun yanında bir de sosyal hedeflere ulaştığımızı, sosyal faydaları elde ettiğimizi görüyoruz. Bir kadın, evin içerisinde bir başınayken, sosyal ortamdan oldukça uzaktır. Ama birlikte üretirken, el emeğini ekonomi için bir katma değere dönüştürürken bu kadın, sosyal hayatın en önemli bir unsuru haline geliyor. Yine aynı şekilde şehre, pazara, ticarete kadının eli değiyor. Kadının elinin değdiği yer de, cennetten bir köşeye dönüyor.

Kadının anne şefkati, ilgisi, sıcaklığı, kalbinden yayılan o güzellikler toplumdaki herkese dokunuyor. Bütün bunlarla birlikte yaptığımızın ne kadar önemli bir iş olduğunu gördüm. Bizim yeni kooperatiflerimiz kuruldu. Onlara imkânlarımız dâhilinde üretim yapabilecekleri, satış yapabilecekleri yerler verdik. Kapımızı çalan hiçbir hanımefendiyi bu kapıdan boş çevirmedik, çevirmiyoruz ve çevirmeyeceğiz.”



Festivalde tecrübe paylaşımı var

Tütüncü, festivallere çok büyük önem verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Festivaller biz de içi boşaltılmış bir kavram haline geldi. Festival değince insanların aklına eğlence, boş işler, saçıp savurmak geliyor. Ama festival bu kavramlardan çok daha öte bir anlam ifade ediyor. Festival, kalpleri ve gönülleri birbirine yaklaştırıyor. İnsanları, farklı coğrafyalardan çekip çıkarıp aynı ortamda buluşturuyor. Bakın Yalvaçlı da, Anamurlu da, Nallıhanlı da, Manisalı da, Ordulu da festivalimizde. Böylesi bir ortamda da sosyal etkileşime şahit oluyoruz. O sosyal etkileşimin bereketini, yaşadığımız coğrafyalara götürüyoruz. Ordulu, Manisalı’nın ne yaptığına bakıyor. Manisalı, Anamurlu bir hanımefendinin ürettiği ürünleri görüyor. Antalya’daki kooperatiflerimizde herkesi görüyor. Bu anlamda kadın kooperatifleri festivalinin çok yerinde bir iş olduğunu düşünüyorum.”



“Yaptığınız işe değer ve güzellik katın”

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasında kadın kooperatifi üyelerine şöyle seslendi: “Yaptığı işe değer ve güzellik katan herkes kazanıyor. Herkes makarna, erişte, bulgur tarhana üretiyor ama senin farkın ne? Biz aslında kooperatiflerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ülkemizde iyi örnekler var. Kadın kooperatiflerimizin her biri de iyi bir örnek. Bu tecrübelerin festivalde paylaşılması gerekiyor. Birbirinize yaşanmışlıklarınızı anlatmak, geçmişinizden bahsetmek, yürüdüğünüz yolun evrelerini birbirinizle paylaşmak işte bunların festivalin en kıymetli yanlarından birisi. O bakımda festivali, bu pencereden baktığımızda da çok kıymetli ve değerli olarak görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kapımız, gönlümüz hepinize sonuna kadar açık.

Ben ve arkadaşlarım yaptığımız her işe kendi imzamızı atmak için gayret ediyoruz. Yaptığımız işi dört elle değil sekiz kolla sarılarak yapıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız işi de seviyoruz işimizin faydasının dokunduğu kişileri de seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra emekçi kadınlarla belediye bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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