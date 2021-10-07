Kendilerini polis olarak tanıtıp Ürdün uyruklu vatandaşa dehşet yaşattılar Şantajla 500 bin dolarını almaya çalışan 3 şüpheli, polisin suçüstü operasyonuyla yakalandı

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtıp, Ürdün uyruklu kişiyi şantajla 500 bin dolarını almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Şüphelerden biri, parayı aldığı sırada ekiplerce suçüstü yakalandı.

Olay, Konyaaltı ilçesinde 3 Ekim pazar günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne giden Ürdün uyruklu R.B.R.A.H., yaşadığı sitenin güvenlik görevlisinin kendisini arayarak, yabancılar şubesinden polislerin geldiğini söyledi. Sitenin bahçesine giden R.B.R.A.H.'nin yanına gelen iki kişi iddiaya göre kendini polis olarak tanıttı ve Ürdün'de daha önceden yapmış olduğu ticaretten dolayı 5 milyon dolar zarar ettiğini, bu konunun kapanması için kendilerine 500 bin dolar vermesi gerektiğini söyledi. Yine iddiaya göre, kabul etmemesi halinde kendisini ve ailesini öldüreceğini söyleyen şahıslardan biri, R.B.R.A.H.’ye silah gösterdi. Ardından şüpheliler, kendilerinden haber beklemesini söyleyerek siteden ayrıldı.



Sık sık tehdit aldığını söyledi

Bunun üzerine polise giden R.B.R.A.H., yaşadıklarını ekiplere anlattı. Antalya'ya iki yıl önce yerleştiğini ve borsa işiyle uğraştığını belirten R.B.R.A.H., yaklaşık 1,5 yıl önce amcası K.A.H.'nın kendisini telefonla aradığını ve 16 milyon dolar borcu olduğunu, vermezse kendisinin kaçırılacağını söylediğini, bundan dolayı da çoğu kez tanımadığı kişiler tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.



Dolarları alırken suçüstü yakalandılar

R.B.R.A.H.’nin ihbarı ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Şüpheli şahısların B.İ. ve D.T. olduğu tespit eden ekipler, Cumhuriyet Savcısının "suçüstü yapılması" talimatıyla R.B.R.A.H.’nin tekrar şüphelilerle iletişime geçip kafeteryada buluşmasını istedi. Ekipler, seri numaraları alınmış dolarları kafeteryada teslim alan İ.A.’yı suçüstü yakaladı, yine İ.A.’dan alınan bilgiler doğrultusunda da diğer şüphelileri gözaltına aldı.



“Tabanca oyuncaktı, çöpe attık”

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri ve kullandıkları ileri sürülen tabancanın oyuncak olduğunu ve olaydan sonra çöp tenekesine attıklarını savundukları öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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